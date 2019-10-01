2019-10-01T15:15:31+03:00
Происшествия

«Приставил нож и увел в лес»: В Ленобласти прохожий похитил 11-летнюю девочку прямо у школы

Парень напал на шестиклассницу, когда ей оставалось пройти 100 метров
Роман ЛЯЛИН
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Девочку похитили в 100 метрах от школыДевочку похитили в 100 метрах от школыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Нападение на школьницу произошло в городе Луга в Ленинградской области. 11-летняя Алла (имя изменено - прим.ред.) шла в 9 утра в школу. Ей оставалось пройти около 100 метров, когда на проспекте Урицкого на нее напал неизвестный с ножом. Угрожая оружием, парень похитил девочку, сбежав с ней в неизвестном направлении.

Через два с половиной часа мать Аллы позвонила дочке. В трубке послышался неизвестный мужской голос. Похититель сообщил, что забрал ее дочь и удерживает ее в лесу.

- Я позвонила дочке, трубку взял мужчина, - рассказала "КП-Петербург". - По телефону он мне сообщил, что якобы спасает мою дочь от бандитов. Заявил, что те дали ему фотографию Аллы и хотели похитить ее сами. Но он успел раньше. Он какой-то неадекватный был. Может, под наркотиками.

На поиски девочки сразу же отправилась полиция и отец Аллы. И через полчаса школьницу удалось найти в лесу вместе с похитителем. К счастью, девочка не пострадала.

- Ничего такого он с ней не сделал, - пояснила мать школьницы. - Никаких травм у дочки нет. Сегодня она уже пошла в школу. Похитителя я раньше не знала. Сейчас он в полиции.

Похитителем оказался 20-летний Андрей, приехавший в Лугу из Иркутской области. Сейчас с ним беседуют силовики.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего", - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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