2019-10-02T00:00:39+03:00
Звезды

«Д'Артаньян уже не тот»: Михаил Боярский припарковал Mercedes на встречной полосе Невского проспекта

Актер бросил авто и спокойно отправился по своим делам
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments55
Михаил Боярский бросил свой "Мерседес" на встречной полосе на Невском и ушел по делам.Михаил Боярский бросил свой "Мерседес" на встречной полосе на Невском и ушел по делам.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

«Тысяча чертей!» - наверняка воскликнул Михаил Боярский, приехав сегодня утром на черном Mercedes в центр Санкт-Петербурга и не найдя места для парковки.

С одной стороны, понять гнев главного российского Д'Артаньяна можно - оставить свой автомобиль в районе Невского проспекта действительно проблематично. С другой стороны, остальные же автомобилисты как-то выкручиваются в этой ситуации. Боярский заморачиваться не стал и бросил Mercedes на встречной полосе проезжей части, поспешив по делам. Звездного нарушителя тут же поймали с поличным: очевидцы сделали фото и тут же выложили компромат в соцсети.

- Стою на светофоре, а с Большой Конюшенной выезжает «Мерс» и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке, - рассказывает свидетель парковки Боярского очевидец. - И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе.

За нарушение ПДД Михаилу Боярскому теперь грозит наказание. Фото: СОЦСЕТИ

За нарушение ПДД Михаилу Боярскому теперь грозит наказание.Фото: СОЦСЕТИ

Комментаторы не упустили шанса отчитать очередного нарушителя ПДД, а заодно поупражняться в остроумии. «Куда смотрят гвардейцы кардинала?», «Д'Артаньян уже не тот»... Шутки шутками, но внимательные жители города на Неве рассказывают, что Боярский, увы, нарушает уже не первый раз. Так, недавно все там же, на Невском проспекте, машина актера была замечена на тротуаре, преграждая путь пешеходам путь.

- Очень жаль, что у Михаила Сергеевича такое отношение к правилам дорожного движения, - вздыхают горожане.

Еще печальнее осознавать, что любимый всеми Д'Артаньян довольно агрессивно реагирует на вопросы о своем поведении на дороге. В лучшем случае - бросает трубку телефона, как только слышит, что журналист хочет у него узнать что-то на эту тему.

Тем временем об инциденте с участием авто Михаила Боярского уже заинтересовались в местном ГИБДД. После огласки в СМИ сотрудники Госавтоинспекции заверили, что проверят подлинность снимка и, если вина будет доказана, актера ждет наказание - это как минимум штраф до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга
Разваливающийся тягач, похожий на авто из «Безумного Макса», изъяли у водителя в Пушкине
Свершилось: Новые станции Фрунзенского радиуса откроют 3 октября в 17:00
Шторм парализовал движение электричек из Гатчины в Петербург
Автоподставщики кидают теннисные мячи в машины и разводят водителей на дорогах Выборгского района
Пенсионерка погибла под колесами «Нивы», перебегая дорогу в Волосово
Граффити с ополченцем ДНР Моторолой в Металлострое узаконили и не станут удалять
Смерть не преграда: В Петербурге хотят судить умершего собственника «Технопоиска», задолжавшего бюджету РФ 2 млрд
Из крайности в крайность: после шторма в Петербурге заметили огромную радугу
Энергетики подготовили магистральные электрические сети Северо-Запада к зиме
Сергей Шнуров вновь выйдет на сцену Мариинского театра
Петербуржцы смогут узнать о профилактике гриппа по телефону
Три тысячи человек подали заявления на электронные визы, чтобы приехать в Петербург
«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем с «Бенфикой» и готов к битве
Педагог из Петербурга номинирована на звание Учитель года 2019
Петербургский первоклассник побывал в Мариинском дворце
В Сосновом Бору проведут эвакуацию
Ажиотаж спал: Автор граффити с очередью у консульства Финляндии в Петербурге предложил развернуть рисунок
Ураган и сильный ливень накроют Петербург в среду
Петербурженка делала ремонт в туалете и нашла боевую гранату
Новый маршрут автобуса соединит Кудрово и Петербург
Доехать на «Ласточке» из Петербурга в Москву можно будет за 1000 рублей