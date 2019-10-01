«Д'Артаньян уже не тот»: Михаил Боярский припарковал Mercedes на встречной полосе Невского проспекта

«Тысяча чертей!» - наверняка воскликнул Михаил Боярский, приехав сегодня утром на черном Mercedes в центр Санкт-Петербурга и не найдя места для парковки.

С одной стороны, понять гнев главного российского Д'Артаньяна можно - оставить свой автомобиль в районе Невского проспекта действительно проблематично. С другой стороны, остальные же автомобилисты как-то выкручиваются в этой ситуации. Боярский заморачиваться не стал и бросил Mercedes на встречной полосе проезжей части, поспешив по делам. Звездного нарушителя тут же поймали с поличным: очевидцы сделали фото и тут же выложили компромат в соцсети.

- Стою на светофоре, а с Большой Конюшенной выезжает «Мерс» и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке, - рассказывает свидетель парковки Боярского очевидец. - И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе.

За нарушение ПДД Михаилу Боярскому теперь грозит наказание.Фото: СОЦСЕТИ

Комментаторы не упустили шанса отчитать очередного нарушителя ПДД, а заодно поупражняться в остроумии. «Куда смотрят гвардейцы кардинала?», «Д'Артаньян уже не тот»... Шутки шутками, но внимательные жители города на Неве рассказывают, что Боярский, увы, нарушает уже не первый раз. Так, недавно все там же, на Невском проспекте, машина актера была замечена на тротуаре, преграждая путь пешеходам путь.

- Очень жаль, что у Михаила Сергеевича такое отношение к правилам дорожного движения, - вздыхают горожане.

Еще печальнее осознавать, что любимый всеми Д'Артаньян довольно агрессивно реагирует на вопросы о своем поведении на дороге. В лучшем случае - бросает трубку телефона, как только слышит, что журналист хочет у него узнать что-то на эту тему.

Тем временем об инциденте с участием авто Михаила Боярского уже заинтересовались в местном ГИБДД. После огласки в СМИ сотрудники Госавтоинспекции заверили, что проверят подлинность снимка и, если вина будет доказана, актера ждет наказание - это как минимум штраф до 3000 рублей.