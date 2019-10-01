2019-10-01T20:28:38+03:00
Спорт

Сергей Семак: Наше нападение было инертным, но «Бенфикой» с надеемся показать хороший футбол

Главный тренер сине-бело-голубых накануне матча Лиги чемпионов рассказал о подготовке команды к игре
Максим МИХАЛКО
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Сергей Семак ответил на вопросы СМИ перед матчем с португальской «Бенфикой».Сергей Семак ответил на вопросы СМИ перед матчем с португальской «Бенфикой».Фото: ФК "Зенит"
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В среду, 2 октября 2019 года, «Зенит» сыграет на «Газпром-Арене» матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой». Возвращение самого престижного футбольного турнира Европы в Петербург получилось символичным.

Завтрашний соперник «Зенита» стал последней командой, с кем «Зенит» играл в Лиге чемпионов до того, как на три с половиной года покинул этот турнир. Хорошо знакома «Бенфика» и главному тренеру «Зенита» - в 2012-м году Сергей Семак в качестве игрока «Зенитазабивал «Бенфике на «Петровском». Впрочем, параллели с прошлым вчера Семак проводить отказался. Его пресс-конференция состоялась до начала открытой для журналистов тренировке, где по традиции можно было увидеть лишь разминку полевых игроков, а самым интересным стали броски вратарей по углам.

Перед игрой с Бенфикой зенитовцы провели открытую для журналистов тренировку. Фото: ФК "Зенит"

Перед игрой с Бенфикой зенитовцы провели открытую для журналистов тренировку.Фото: ФК "Зенит"

- Матч «Бенфикой» начнется 2 октября в 22.00, следующая игра будет в Екатеринбурге и начнется в 11:30 утра. Насколько трудно проводить матчи в таком графике?

- Играть поздно вечером или рано утром - не совсем приятно, есть дискомфорт. Мы готовы играть в то время, которое назначают. Да, есть определенные минусы, но ничего не поделаешь.

- Бразильский новичок «Зенита» Малком из-за травмы не играет уже почти 2 месяца. вокруг Малкома сформировался ореол загадочности. Когда его ждать?

- Когда его ждать - не могу сказать точно. Завтра он точно играть не будет. К сожалению, такое случается, что иногда травм бывает больше, чем хотелось бы. Это важный для нас футболист, мы больше всех хотели бы видеть его на тренировках и в официальных матчах. К сожалению, такие проблемы — часть нашей работы. Иногда их больше, иногда - меньше.

- Вы играли в качестве футболиста «Зенита» против «Бенфики». Можете провести параллели между этими временами?

- Вряд ли, составы полностью поменялись. Игру команды определяют исполнители. Понятно, что «Бенфика» всегда является одним из лидеров португальского футбола. Команда - с огромной историей, что уже говорит о доминировании и стремлении быть лучшей. Это видно по игре и результатам «Бенфики».

- Откройте секрет - исходя из чего вы будете выбирать состав и схему на матч?

- Вам скажу, но не сегодня. (Улыбается) Выбор схему в большей степени определяется особенностями наших футболистов и их состоянием. У некоторых есть проблемы. Будем подстраиваться, стараться нивелировать сильные качества соперника.

Разминка полевых игроков. Фото: ФК "Зенит"

Разминка полевых игроков.Фото: ФК "Зенит"

- В матче с «Локомотивом» играл «Зенита» выглядела натужно. Проблема в физической усталости или в неправильно выбранной тактической схеме? И второй вопрос:

- Не думаю, что повлияла тактическая схема. Первые полчаса удавалась хорошая игра в обороне, хорошая организация игры, но в нападении не хватало скорости, группа атаки действовала инертно. Но это тоже было связано с тем, что Азмун и Дриусси пропустили какое-то время. Мы должны готовить их через матчи, чтобы они набирали форму. До последней минуты старались забить — характер у команды точно есть, что важно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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