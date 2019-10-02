Три тысячи человек в первый же день подали заявку на электронную визу в Петербург

В Петербурге и Ленинградской области с 1 октября начала действовать система электронных виз. Ожидается, что это нововведение увеличит турпоток в город на Неве до 12 миллионов человек в год. А что такое электронная виза и как она работает?

Отметим, что доходы от туризма составляют львиную долю бюджета Петербурга. Хочется на интересе. Однако визовые ограничения со многими странами, включая соседние, являются препятствием для туристов, не желающих нести дополнительные расходы на оформление документов. Преодолеть эту проблему призвана система электронных виз.

Оформить ее просто, можно через сайт. Действует она тридцать дней. Может быть нескольких видов: деловая, туристическая и гуманитарная.

- Введение системы электронных виз увеличит продолжительность пребывания иностранцев в нашем регионе с трех - пяти дней до недели, - говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. - Процветать туризм в городе будет сразу в нескольких направлениях: конгрессно-выставочной сфере, событийном, медицинском и частном туризме.

Но есть и ограничения: иностранцы не смогут покинуть территорию Петербурга и Ленобласти. Но ничего и тут есть, на что посмотреть! Получить документ могут граждане 53 стран. На сегодняшний день подано уже более трех тысяч заявлений от иностранных граждан. Среди них жители Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши, Китая и других стран.

- Пока что проект экспериментальный и выдача электронных виз осуществляется бесплатно, - комментирует заведующий консульским отделом представительства МИД России в Санкт-Петербурге Олег Коновалов. - Со временем процедура будет проводиться за деньги.

В Калининградской области система электронных виз работает с 1 июля. За это время механизм уже успел завоевать популярность. Регион регулярно посещают иностранцы. Более 88 процентов граждан приезжает в регион в качестве туристов. Ждем иностранных гостей и у нас.

КОНКРЕТНО

Как въехать на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

- четыре автомобильных пункта пропуска: через Ивангород, Светлогорск, Брусничный и Торфяновку

- два морских пункта: Морской вокзал и пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

- один пешеходный, находящийся в Ивангороде

- один авиационный пункт: аэропорт Пулково готов принимать иностранных граждан, а авиакомпании планируют расширять маршрутную сеть, включая больше направлений и рейсов.

С 2020 года Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует включить железнодорожные пункты пропуска иностранцев по электронным визам.