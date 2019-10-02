2019-10-02T10:21:03+03:00
Происшествия

«Ломали двери ломом, а тут из-под торпеды огонь прямо в лицо»: Под Петербургом автобус с пассажирами загорелся после аварии

Один человек в огне погиб, еще восемь получили травмы [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Водитель иномарки сгорел заживо Фото: vk.com/spb_today?Водитель иномарки сгорел заживо Фото: vk.com/spb_today?
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Смертельная авария произошла ранним утром на 16 километре Волхонского шоссе под Петербургом. Водитель Мазды на полной скорости вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с маршруткой № 403, в которой было 20 человек. От мощного удара обе машины вспыхнули. Спасать людей тут же бросились проезжавшие мимо водители.

Водителю могло стать плохо, поэтому они выехал на встречку Фото: vk.com/spb_today

Водителю могло стать плохо, поэтому они выехал на встречку Фото: vk.com/spb_today

- Ехал за маршруткой через две машины, - рассказал очевидец Алексей. - Момент удара не видел, видел только то, что маршрутка в отбойник отлетела. Подбежал с огнетушителем стали тушить. Она то вспыхнет, то потухнет. Огнетушители кончились. Вспыхнула опять. Побежал лом принес. С мужиком стали ломать замок на двери, не смогли. Стали парня (водителя иномарки - прим.ред.) тащить, ребята за плечи. Я пролез к ногам, стал тянуть 0 правая вышла, левую зажало. Тянул как мог. Но тут из как из-под торпеды огонь с дымом прямо в лицо. Дальше не смог. Парень молодой был не пристегнутый. Соболезную родным.

В аварии пострадал ребенок Фото: vk.com/spb_today

В аварии пострадал ребенок Фото: vk.com/spb_today

Водитель иномарки погиб на месте. Пассажиров горящей маршрутки спасали очевидцы.

- Водителя легковушки зажало внутри, - объясняет еще один очевидец Наталия. - Его пытались спасти, но не удалось освободить его ноги. Мимо проезжали просто люди, спешащие по своим делам. Кто-то отдал свой огнетушитель, кто-то лом. Были добровольцы - подвезти куда-нибудь пассажиров. Но в основном проезжали мимо. Погибшему, по всей видимости, плохо стало. А водитель маршрутки не смог ничего сделать.

В аварии также пострадали водитель маршрутки и семь его пассажиров. Среди них, предварительно, есть ребенок. Если бы не прибежавшие на помощь водителя, пострадвших могло бы быть больше.

Водитель иномарки застрял и его не удалось спасти Фото: vk.com/spb_today

Водитель иномарки застрял и его не удалось спасти Фото: vk.com/spb_today

- Мужикам спасибо, кто помог вывести, - написал один пассажиров. - Никто не побоялся, что взорвемся. Девушка - блондинка стояла со мной сзади, напиши, что у тебя все хорошо.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники полиции.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - поясняют в ГИБДД ГУ МВД про Санкт-Петербурнгу и Ленинградской области.

Проезжавшие мимо водители пытались сами потушить огонь Фото: vk.com/spb_today

Проезжавшие мимо водители пытались сами потушить огонь Фото: vk.com/spb_today

В аварии пострадали 8 человек Фото: vk.com/spb_today

В аварии пострадали 8 человек Фото: vk.com/spb_today

В аварии разбирается полиция Фото: vk.com/spb_today

В аварии разбирается полиция Фото: vk.com/spb_today

Водитель иномарки заживо сгорел в аварии с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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