Как устроиться на работу в 50, несмотря на сложности и высокую конкуренцию

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сейчас искать вакансии можно в Интернете. И там же, в Сети, выкладывать резюме, представляя свои способности потенциальным шефам. Некоторые работодатели даже собеседования устраивают в режиме онлайн! Но как это ни парадоксально, чем больше возможностей есть у человека для трудоустройства, тем проще ему растеряться.

Именно поэтому ярмарки вакансий, которые регулярно проходят в Петербурге, становятся все более востребованными и популярными, ведь за последние годы формат таких мероприятий тоже претерпел заметные изменения. На ярмарках можно не только искать работу, выбирая из десятков работодателей и сотен вакансий, там можно проконсультироваться у психолога, получить советы профессионалов по составлению и оформлению резюме, узнать о возможностях переобучения или повышения квалификации. Проще говоря, в одном месте получить массу важной и полезной информации и, вероятно, тут же найти работу мечты! Думаете, так не бывает? Мы решили проверить.

НАЧИНАЕМ С ПСИХОЛОГА

Сложно понять чувства и настроение безработного, таковым не являясь. Поэтому, получив задание редактора испытать на себе поиск работы на Ярмарке вакансий, мы решили действовать максимально реалистично. Не стали изображать из себя соискателя, а познакомились с реальным посетителем ярмарки. Петербурженка Марина Ермакова согласилась искать свое место вместе с нами, хотя сразу призналась, что в успех не очень верит.

- Мне уже за 50, а в таком возрасте сложно найти что-то хорошее, - сомневалась женщина.

Марина по специальности продавец-кассир, но работать приходилось и администратором, и официантом. Считает, что в этой сфере сегодня у молодежи больше шансов трудоустроиться. А вот и первый звоночек. Как говорят психологи, человек, оставшийся без работы, почти всегда начинает чувствовать свою ненужность, отверженность, а иногда и неполноценность. Еще немного - и до депрессии недалеко.

- Даже здесь и то теряюсь, к кому подходить. Одно дело, если на письмо не ответят, и другое - если откажут лично, - поделилась своими переживаниями Марина.

На самом деле так чувствуют себя многие безработные - это мы узнали на консультации психолога от городского Центра занятости. И это ощущение мешает им выйти из кризисной ситуации.

Психологи помогают справиться со своими эмоциями, подсказывают, как преодолевать трудности при поиске работы.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЭТО ПОМОЖЕТ?

- В состоянии растерянности люди могут упустить массу возможностей, поэтому мы стараемся помочь им справиться со своими эмоциями, подсказать, как преодолевать трудности при поиске работы. Ориентируем их, даем практические подсказки. Ну а если есть необходимость и желание в дальнейшем пользоваться услугами психолога - советуем обратиться в агентства занятости населения в каждом районе Санкт-Петербурга, - говорит психолог Центра занятости населения Ирина Кудряшова.

Оставив нашу спутницу наедине с психологом, мы отправились в интерактивную зону ярмарки - там тоже происходило много всего интересного: лекции по управлению временем, стрессоустойчивости, правилам делового общения. Эта информация полезна не только ищущим работу, но и тем, кто хочет ее сохранить! А Марина тем временем избавилась от некоторых вредных стереотипов.

- Раньше я не воспринимала психологов всерьез и сейчас по привычке ждала общих слов. Но мне буквально составили четкий план, как действовать, куда идти, в каком порядке, дали полезную информацию. Именно это мне и нужно - инструкция к действию, - поделилась женщина. - Я очень довольна и благодарна.

РАБОТОДАТЕЛИ ЖДУТ!

Настала пора пройтись по предложениям. «Жаль, я не мужчина! Столько хороших вакансий», - то и дело вздыхала Марина, пока ее не услышали представители крупного машиностроительного предприятия.

- Зря вы так думаете, нам и женщины нужны! Как это не умеете? А мы научим!

Ошибочно думать, что учеба – дело молодых. Курсы переобучения и повышения квалификации рассчитаны как раз на возрастных людей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, о том, чтобы получить новую специальность, Марина не думала. Считала, что учеба - дело молодых, а оказалось, что курсы переобучения и повышения квалификации рассчитаны как раз на возрастных людей. Учиться можно как от предприятия, так и самостоятельно, причем совершенно бесплатно. Выбор специальностей довольно большой.

Если честно, то за время нашей «прогулки» по ярмарке Марина несколько раз могла бы прямо там устроиться на работу. Представители крупных торговых сетей, узнав об опыте работы, были готовы тут же назначить дату собеседования и уверяли, что шансы трудоустроиться очень высоки. Несколько медицинских центров предложили нашей спутнице вакансии администратора. Поступило даже предложение от таксомоторной компании. Но женщина упорно искала «свое».

В конце концов нашла. Ее пригласили на собеседование в магазин продуктов премиум-класса - именно в таком месте она и хотела работать. Но предупредили, что перед собеседованием нужно отправить резюме руководителю.

ЗАЛОГ УСПЕХА

Составление резюме - одна из самых популярных тем у посетителей каждой Ярмарки вакансий. И это неудивительно: именно с помощью резюме работодатель знакомится со своим будущим сотрудником и решает, звать его на собеседование или нет. Подходим к специалисту и получаем массу важной информации: какой должна быть структура сообщения, на чем стоит сделать акценты, о чем обязательно надо написать, а о чем не стоит. Вот, например, возраст, за который Марина очень переживает.

- Скрывать его не надо, но и заострять внимание тоже. Лучше сконцентрируйтесь на своем опыте работы, навыках. И аккуратнее со страничками в социальных сетях - на них работодатель легко может найти компрометирующую вас информацию. Например, не очень соответствующие будущей должности фото, - советует специалист.

КСТАТИ

Внимание на фото

Правильная фотография в резюме помогает при устройстве на работу - это проверенный факт. Недаром говорят: «Встречают по одежке!» И тут мы Марине помогли. Дело в том, что «Комсомолка» решила провести на Ярмарке вакансий необычный эксперимент и организовала специальную фотозону. Здесь все желающие могли сделать идеальный портрет для резюме. Подготовиться к фотосессии искателям лучших вакансий помогала визажист Татьяна Перова. Естественный экспресс-макияж, который мастер делала всем участницам эксперимента, идеально подходит для делового фото: он создает свежий и отдохнувший образ, подчеркивая все обаяние соискательниц. А дальше в дело вступали наши фотографы. Главное правило - фокус на глаза и легкая улыбка. С таким портретом резюме точно не останется незамеченным.

Главное правило – фокус на глаза и легкая улыбка. С таким портретом резюме точно не останется незамеченным.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Мы уверены, что не только Марина, но и многие посетители ярмарки тоже ушли оттуда с хорошими новостями, ведь удачные поиски работы зависят не от чуда или каких-то связей, а от собственного желания чего-то добиться. Самое главное - поиск работы превратить… в работу. И относиться к этому соответственно. Упорно рассылать резюме, обзванивать все новые и новые места. Вести письменный график встреч, картотеку звонков. Искать везде, где только можно, но отсеивать то, что вам не по душе. И смотреть шире на потенциального работодателя! Вакансия может найтись и там, где о ней не сказано открыто.