Новая «сказка»: В Архангельске Белоснежке и семи гномам приделали лица местных чиновников

Персонажи диснеевской сказки про Белоснежку и семь гномов, которые лишь в сентябре 2019 года поселились в Майском парке Архангельска, неожиданно сменили лица. Утром 1 октября местные жители с удивлением увидели, что вместо сказочных фигурок на них смотрят губернатор области и местные чиновники.

Белоснежкой «стал» глава региона Игорь Орлов, а среди гномов нашлись мэр Архангельска Игорь Годзиш, его заместитель Николай Евменов, председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и другие узнаваемые лица.

Белоснежкой "стал" глава Архангельской области Игорь Орлов, но его портрет быстренько согнули. Фото: vk.com/ghest29 / Марина Абрамова

Причиной, по которой неизвестные архангелогородцы решили надеть маски на статуи, могло стать недовольство деятельностью местной власти. Майский парк, в котором лишь недавно и появились Белоснежка с гномами, чиновники обещали благоустроить до 1 октября, однако слово свое не сдержали. Работы, которые шли несколько месяцев, так и остались незавершенными.

Впрочем, местные жители не одобрили перформанс с «переодеванием» диснеевских персонажей, назвав это вандализмом, который ничуть не лучше разгильдяйства чиновников.