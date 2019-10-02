2019-10-02T13:15:59+03:00
Общество

Новая «сказка»: В Архангельске Белоснежке и семи гномам приделали лица местных чиновников

Скульптуры диснеевских персонажей появились в Майском парке лишь месяц назад
Петр КИБЕР
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В Архангельске на гномов и Белоснежку нацепили маски местных чиновников. Фото: vk.com/ghest29 / Марина АбрамоваВ Архангельске на гномов и Белоснежку нацепили маски местных чиновников. Фото: vk.com/ghest29 / Марина Абрамова
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Персонажи диснеевской сказки про Белоснежку и семь гномов, которые лишь в сентябре 2019 года поселились в Майском парке Архангельска, неожиданно сменили лица. Утром 1 октября местные жители с удивлением увидели, что вместо сказочных фигурок на них смотрят губернатор области и местные чиновники.

Белоснежкой «стал» глава региона Игорь Орлов, а среди гномов нашлись мэр Архангельска Игорь Годзиш, его заместитель Николай Евменов, председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и другие узнаваемые лица.

Белоснежкой "стал" глава Архангельской области Игорь Орлов, но его портрет быстренько согнули. Фото: vk.com/ghest29 / Марина Абрамова

Белоснежкой "стал" глава Архангельской области Игорь Орлов, но его портрет быстренько согнули. Фото: vk.com/ghest29 / Марина Абрамова

Причиной, по которой неизвестные архангелогородцы решили надеть маски на статуи, могло стать недовольство деятельностью местной власти. Майский парк, в котором лишь недавно и появились Белоснежка с гномами, чиновники обещали благоустроить до 1 октября, однако слово свое не сдержали. Работы, которые шли несколько месяцев, так и остались незавершенными.

Впрочем, местные жители не одобрили перформанс с «переодеванием» диснеевских персонажей, назвав это вандализмом, который ничуть не лучше разгильдяйства чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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