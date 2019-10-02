Где в Петербурге поставить бесплатную прививку от гриппа: список пунктов

С начала сентября 2019 года в Петербурге идет масштабная вакцинация против гриппа. К концу ноября – в рамках Национального календаря профилактических прививок – медики планируют привить не менее половины петербуржцев – примерно два с половиной миллиона человек.

Не будем долго рассказывать об общеизвестном: вакцинация – единственный надежный способ уберечься от гриппа. Да, риск заражения все равно остается, но он составляет всего лишь десять-двадцать процентов. И болезнь в таком случае переносится легче.

Напоминать лишний раз о том, что грипп может быть смертелен, тоже, пожалуй, не надо. Каждый год, в каждую эпидемию есть случаи с летальным исходом. И ни разу еще не умер привитый человек.

- Грипп особенно опасен для пожилых людей, младенцев и людей с хроническими заболеваниями, - подчеркивают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. – Но он может привести к осложнениям, госпитализации и смерти даже у здоровых молодых людей.

Оптимальными для вакцинации считаются осенние месяцы. Всплеск заболеваемости обычно приходится на зиму и начало весны. К этому моменту – если сделать прививку не позже ноября – у человека уже сформируется стойкий иммунитет, которого ему хватит до следующего эпидсезона.

О ПРОЦЕДУРЕ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Как рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга, пройти вакцинацию можно будет в поликлиниках по месту жительства. Вакцину – в этом году прививают отечественным «Совигриппом» - медицинские учреждения получают поэтапно, но хватить должно всем желающим.

Кроме того, в районах города, у станций метро работают выездные прививочные бригады. Процедура вакцинации в них ничем не отличается от обычной, в прививочном кабинете.

- Перед процедурой врач-терапевт проверит наличие противопоказаний для прививки, в частности, измерит давление и температуру, - пояснили в комитете по здравоохранению. - Вакцинация не проводится в случае, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронического.

Обратите внимание: прививки петербуржцам в поликлиниках и выездных пунктах делают бесплатно. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

НА ЗАМЕТКУ

Где в Петербурге в 2019 году в октябре и ноябре работают мобильные пункты вакцинации*

Калининский район

«Гражданский проспект» — с 14.00 до 20.00 по будням до 25 октября.

«Площадь Ленина» — с 14:00 до 19:00, понедельник, среда, пятница до 25 октября

«Академическая» — с 16:00 до 19:30 по будням до 15 ноября

Кировский район

«Нарвская» (пешеходная зона) -с 15:00 до 18:30 по четвергам до 30 октября по четвергам

«Ленинский проспект» - с 9:00 до 15:00по будням до 31 октября

«Автово» - с 15:00 до 18:30 по вторникам до 30 ноября

Красногвардейский район

«Новочеркасская» — с 16:00 до 19.00по будням до 31 октября

«Ладожская» — понедельник, среда с 10:00 19-00 (перерыв – 13.00-14.00;вторник, четверг, пятница с 14:00 до 19:00 до 31 октября

Красносельский район

ж/д станция Лигово - с 13:00 до 18:0016 октября

ТК «ОКЕЙ» (ул. Партизана Германа, 2) - с 13:00 до 18:00;9, 23 октября

пос. Можайск, ул. Советская, 5 - с 10:00 до 12:00, 8, 22 октября; 12, 26 ноября -

пос. Горелово, ул. Школьная, 45 - с 10:00 до 12:00;15, 21, 28 октября, 1, 7, 14, 19, 28 ноября

пос. Хвойный, 33 - с 10:00 до 12:00;2, 16, 23, 30 октября, 6, 13,20, 27 ноября

Красное Село, ул. Освобождения, 31 (МФЦ) - с 10:00 до 12:00;11, 17, 25 октября, 5, 11, 18, 25 ноября

Красное Село, ул. Красногородская, 7, корп. 2 -с 10:00 до 12:00;10, 14, 24, 31 октября, 8, 21 ноября

Кронштадтский район

Проспект Ленина, 13 - с 18:00 до 20:00, по понедельникам, средам и пятницам до 30 октября

Невский район

«Улица Дыбенко» - с 16:00 до 20:00 по будням,14-18, 28-31 октября

Петроградский район

«Чкаловская» - с 10:00 до 14:00по будням до 14 октября

«Горьковская» - с 15:00 до 19:00 по будням до 14 октября

Пушкинский район

ж/д станция «Царское село» -с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30 по будням с 14 до 25 октября

Поликлиническое отделение «Шушары» - с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:30 по будням до 11 октября

Фрунзенский район

«Купчино» - понедельник, среда, пятница с 9:00 до 19.30 (перерыв с 13.00 до 15.00), вторник-четверг с 9:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до 15:00) до 31 октября

«Международная» - понедельник, среда, пятница с 9:30 до 19.45 (перерыв с 13.00 до 16.00), вторник-четверг с 13:00 до 19:30 до 31 октября

Центральный район

«Владимирская» - с 9:00 до 16:00 по будням до 31 октября

*По данным комитета по здравоохранению