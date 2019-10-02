Выбросили из машины на ходу с простреленным глазом: в Петербурге задержали росгвардейцев, которые вымогали деньги у мигранта

Один человек в реанимации, а двое - под стражей. Таков итог полицейской операции по задержанию росгвардейцев-вымогателей. По версии оперативников, «оборотни» в погонах требовали с мигрантов деньги. На одном из таких эпизодов, с поличным, их и попытались взять. Но дело закончилось погоней и стрельбой.

По предварительным данным, сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) в Красносельском районе Петербурга должны были поймать на взятке в несколько тысяч рублей двух сотрудников Росгвардии. Те требовали деньги с гражданина Таджикистана.

Но, по неизвестной причине, план сорвался. Вымогатели заметили полицейских и попытались скрыться на служебной машине. При этом мигранта они прихватили с собой, затолкав его на заднее сиденье.

Поскольку на требования остановиться росгвардейцы не реагировали, обэповцы открыли огонь. Пули попали в машину и тяжело ранили похищенного по-сути гастарбайтера. Его, чтобы избавиться, вытолкнули из автомобиля прямо на ходу.

Пока одни стражи порядка вызывали скорую пострадавшему, другие ловили беглецов. В итоге оба росгвардейца оказались в наручниках, а вот уроженцу Таджикистана повезло меньше. Как сообщает источник в правоохранительных органах, со сквозным ранением головы (пуля вошла в шею сзади и вышла через глаз) мужчину срочно госпитализировали в реанимацию.

Пока врачи не дают прогнозов, но даже если 31-летний мигрант выживет, то его ждет депортация на родину. Ведь именно за отсутствие разрешения на пребывание с него и требовали деньги «оборотни» в погонах.