2019-10-02T14:36:17+03:00
Происшествия

Выбросили из машины на ходу с простреленным глазом: в Петербурге задержали росгвардейцев, которые вымогали деньги у мигранта

Настоящий «голливудский» боевик со стрельбой и погоней развернулся на улицах Северной столицы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Петербурге полицейские устроили перестрелку с росгвардейцами из-за мигранта.В Петербурге полицейские устроили перестрелку с росгвардейцами из-за мигранта.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Один человек в реанимации, а двое - под стражей. Таков итог полицейской операции по задержанию росгвардейцев-вымогателей. По версии оперативников, «оборотни» в погонах требовали с мигрантов деньги. На одном из таких эпизодов, с поличным, их и попытались взять. Но дело закончилось погоней и стрельбой.

По предварительным данным, сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) в Красносельском районе Петербурга должны были поймать на взятке в несколько тысяч рублей двух сотрудников Росгвардии. Те требовали деньги с гражданина Таджикистана.

Но, по неизвестной причине, план сорвался. Вымогатели заметили полицейских и попытались скрыться на служебной машине. При этом мигранта они прихватили с собой, затолкав его на заднее сиденье.

Поскольку на требования остановиться росгвардейцы не реагировали, обэповцы открыли огонь. Пули попали в машину и тяжело ранили похищенного по-сути гастарбайтера. Его, чтобы избавиться, вытолкнули из автомобиля прямо на ходу.

Пока одни стражи порядка вызывали скорую пострадавшему, другие ловили беглецов. В итоге оба росгвардейца оказались в наручниках, а вот уроженцу Таджикистана повезло меньше. Как сообщает источник в правоохранительных органах, со сквозным ранением головы (пуля вошла в шею сзади и вышла через глаз) мужчину срочно госпитализировали в реанимацию.

Пока врачи не дают прогнозов, но даже если 31-летний мигрант выживет, то его ждет депортация на родину. Ведь именно за отсутствие разрешения на пребывание с него и требовали деньги «оборотни» в погонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионеры из Ленобласти получили льготы на проезд в транспорте Петербурга
Арнольд Шварценеггер встретится со своим фанатом из Ленобласти
В 2020 году Петербург снизит расходы на строительство метро и увеличит на уборку
Пять медучреждений Санкт-Петербурга заподозрили в организации картеля
Виновник смертельной аварии на Невском проспекте принес извинения всем в зале суда
Полиция выясняет причины смерти мужчины, найденного у железнодорожных путей в Ленобласти
Еле пьет, не ест: В Петербурге спасают жизнь щенку, которого сбила машина и скрылась
Москвич ночью влез в детский садик и играл на пианино в Невском районе Петербурга
Голый мужчина с окровавленным горлом истошно кричал, бегая по улицам Кудрово
Умерла театральный режиссер и профессор института сценического искусства Петербурга Лариса Грачева
Утопленника с ссадинами на голове выловили из реки под Малоохтинским мостом
В Петербурге за сутки снесли шесть незаконных парковок
Для петербургской погоды: Скамейки с зонтиками установили на Васильевском острове
Toyota вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов в Петербурге
В школе молчали и не сообщали о проблеме: детский омбудсмен сделал первые выводы об избиении детей в Коммунаре