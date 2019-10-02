«Родился здоровый, а через месяц ему поставили редкий диагноз»: Семье из Тосно нужно собрать почти 10 млн рублей, чтобы спасти трехлетнего сынишку

У трехлетнего Сережи Станкевича из города Тосно Ленобласти в отличие от сверстников тяжелое детство. За свою жизнь в медицинских палатах он был больше, чем дома, а врачи стали ему такими же близкими людьми, как мама с папой. Несмотря на то, что ребенок родился здоровым, ему быстро поставили страшный диагноз - порок сердца. Правда. сначала думали, что у Сергея порок сердца...

- Когда Сережа появился на свет, у врачей не было никаких подозрений на отклонения в здоровье, - вздыхает мама мальчика. - Но спустя месяц он начал терять вес и перестал расти. Патологию обнаружили на плановом УЗИ, после которого последовала череда медицинских обследований. Выяснилось, что у малыша отсутствуют собственные легочные артерии. Кардиохирурги воедино говорили о том, что случай очень тяжелый. Требовалась сложная операция, хотя, по словам российских врачей, шансы ребенка на выживание после нее были мизерные…

Семья в попытках спасти малыша обратилась к зарубежным врачам. На проведение операции согласилась только одна клиника в США. Потребовался год на подготовку, и в декабре 2017 года Сережу успешно прооперировали.

- После этого ребенок начал развиваться, - радуется мамочка. - Он стал различать цвета и животных. Пошел у нас Сережка только в два года четыре месяца. Однако до сих пор не может прыгать, бегать и ползать, а также не говорит. До сверстников ему еще очень далеко.

Малыш родился здоровым, но через месяц ему поставили страшный диагноз. Фото: aleshafond.ru

По словам врачей, пока сердечный порок не будет исправлен – догнать одногодок в развитии у трехлетнего Сережи не получится.

Чтобы сделать жизнь ребенка полноценной, клиника из США решила провести вторую операцию, так как организм ребенка уже окреп и сможет пережить еще одно хирургическое вмешательство. Но выставленный счет на услуги оказался для семьи неподъемным – 9 441 401 рублей.

- Эта операция позволит нашему малышу жить! И сейчас мы обращаемся ко всем за помощью. Без второй операции наш сын не выживет, но ее стоимость для нас слишком огромная. Без поддержки нам не справится! Мы верим, что после исправления всех пороков наш сын обязательно догонит своих сверстников и будет жить полноценной жизнью, - со слезами на глазах просит о помощи для сына мама Сережи.

Сбором средств для операции Сережи Станкевича занимается благотворительный Фонд «Алеша». На данный момент собрано всего 622 528 рублей. Вы также можете помочь мальчику.