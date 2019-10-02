Прошел кастинг из 140 человек: Кирилл Нагиев пополнил созвездие артистов легендарного театра им. Ленсовета

О том, что Кирилл Нагиев теперь работает в штате театра им. Ленсовета стало известно недавно из официальных новостей труппы. Затем Кирилл и сам проинформировал об этом своих поклонников в Instagram:

- Друзья, с сентября этого года я работаю театре Ленсовета. Жду всех на легендарном спектакле «Ревизор» с моим участием. О всех предстоящих датах и проектах буду сообщать по мере поступления.

Накануне открытия сезона новый художественный руководитель театра Лариса Луппиан рассказывала, что уже состоялся большой актерский показ:

- Мы отсмотрели 140 начинающих артистов из разных театральных вузов, в том числе и из московских. Взяли в труппу семь молодых прекрасных людей и не просто так. Каждого - на определенную роль. То есть, в новых наших спектаклях они получат заглавные роли, и введутся в прежние постановки. У них будет возможность себя проявить.

kirill_nagiev С днём рождения, папа!

Конкретных фамилий Лариса Регинальдовна не называла, но призналась, что положительно относится к съемкам артистов театра в кино.

- Во-первых, они материально тогда независимы. Во-вторых, чем больше в театре звезд, тем охотнее сюда идет зритель, - сообщила худрук.

Так что легендарный театр пополнился еще одним звездным лицом. Кириллу Нагиеву предстоит работать на одной сцене с Ларисой Луппиан, Михаилом Боярским, Александром Новиковым, Сергеем Мигицко, Анной Ковальчук и другими известными артистами. А его поклонникам, видимо, придется полюбить драматическое искусство. Актер занят уже в четырех постановках, чему очень рад.

- Жизнь-это театр, где никто не знает сценария, но все лезут в суфлеры, - написал новоиспеченный ленсоветовец в Instagram.