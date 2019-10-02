2019-10-02T16:22:11+03:00
Спорт

«Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового турнира Лиги чемпионов

Футбол, матч «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция начнется в 22.00. Составы команд
Максим МИХАЛКО
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Прямая онлайн-трансляция матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 года.Прямая онлайн-трансляция матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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«Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча

Спустя три с половиной года главный европейский футбольный турнир возвращается в Санкт-Петербург! А «Газпром-Арена» примет матч Лиги чемпионов впервые. Символично, что сыграет сегодня «Зенит» с «Бенфикой»,старым знакомым соперником по этому турнира. Именно «Бенфика» стала последней командой, с кем «Зенит» играл до столь длительного расставание с Лигой чемпионов. Было это в марте 2016 года, когда за «Зенит» еще выступал Халк. С тех пор команда в Петербурге изменилась на две трети, но Артем Дзюба и еще несколько футболистов хорошо помнят то поражение, а шансы на реванш у сине-бело-голубых сегодня высокие. Кроме новичка «Зенита» бразильца Малкома, выйти на поле «Газпром-Арену» смогут все восстановившиеся после травмы игроки – выбор у Сергея Семака богатый.

Победа позволит «Зениту» оторваться от «Бенфики» на 4 очка – после первого тура, в котором португальская команда проиграла “Лейпцигу», занимает последнее место. Кстати, сегодняшний матч станет уже седьмой встречей «Зенит» и «Бенфики» в Лиге чемпионов. И четвертый – в Петербурге, хоть и проходили те матчи на стареньком «Петровском». Пока счет побед в Петербурге в пользу «Зенита» - 2:1. В феврале 2012 года сине-бело-голубые выиграли у «Бенфики» 3:2, а осенью 2014 тоже победили в один мяч – 1:0.

Прогноз на матч «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019

Результативная ничья: 2:2

Время начала матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019

Матч «Зенит» – «Бенфика» начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» - «Бенфика» со стадиона Газпром Арена можно посмотреть 2 октября 2019 на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019

Трансляция матча «Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019 состоится на канале «Матч ТВ» в 21.45 по московскому времени.

Зенит - Бенфика 2 октября 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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