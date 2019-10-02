Главный синоптик Петербурга: первый снег ждите в субботу

Снег в октябре в Петербурге – не редкость, даже обыденность. Но если обычно он выпадает ближе к середине месяца и Покрову, который отмечается 14 октября, то на этот раз первые снежинки опустятся на город уже к концу этой недели. Во всяком случае такой холодных прогноз погоды на первые числа октября 2019 года дал главный синоптик города Александр Колесов.

- Первый снег мы ждем уже в эту субботу, 6 октября, - пояснил «Комсомольской правде в Петербурге» Александр Колесов. – Конечно, это будет не снежный покров, но осадки в виде мокрого снега вполне реальны.

Всему виной очередной циклон, который начинается в четверг, 3 октября. Основное похолодание синоптики прогнозируют на пятницу и далее – выше +5 градусов столбик термометра днем не поднимется.

- Уже в пятницу снег может пойти в Карелии и на севере Ленинградской области, - говорит Колесов. – Ну, а в субботу циклон уже накроет весь регион. Похолодание принесет северный ветер.

Холодно будет в Петербурге и по ночам, кое-где в окрестностях города столбик термометра может даже опуститься ниже нуля. Но напрямую советовать автомобилистам «переобуваться» синоптик все же не стал.

- Непогода и холод задержатся где-то на неделю, - пояснил он. – А дальше у нас опять относительно тепло +10…+12. Поэтому менять резину или нет, пока что сказать сложно.