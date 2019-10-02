«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино

Сегодня, 2 октября, в школе № 546 в Красносельском районе Санкт-Петербурга принимали особых гостей. На Урок мужества к мальчишкам и девчонкам пришел легендарный экипаж «Уральских авиалиний», 15 августа посадивший в кукурузном поле в Подмосковье неисправный самолет Airbus 321. Несмотря на жесткий регламент встречи, корреспондентам «Комсомолки» удалось пообщаться с командиром воздушного судна Дамиром Юсуповым.

УСТАЛ ОТ ИЗВЕСТНОСТИ

Экипаж в школе встречали как дорогих гостей. Да так оно, собственно и было: уже на входе Дамира и команду буквально облепила восторженная детвора. Кто-то просил сделать сэлфи, кто-то протягивал тетрадный листочек с нарисованным на нем самолетиком, ребята постарше просто жали руку. Еще бы - не каждому школьнику выпадает возможность повстречаться с настоящим Героем России и кавалерами Ордена Мужества.

Специально для героического экипажа мальчишки и девчонки нарисовали целую галерею картинок с самолетами, небом, пилотами и, конечно же, кукурузой - и на каждой Дамир Юсупов поставил свой автографФото: Олег ЗОЛОТО

Но героем быть нелегко. По словам знаменитого Дамира Юсупова, от собственной известности и внимания буквально со всех сторон он уже немного подустал.

- Жизнь изменилась, конечно, - признался Дамир. – Чувствую себя не своей тарелке, непривычно очень. Думаю, это нужно просто пережить. Сейчас, правда, я уже вернулся к полетам, так что все время стараюсь уделять подготовке. Авиация ведь не стоит на месте – постоянно приходится что-то повторять, что-то вспоминать, чему-то учиться заново.

Недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он может уехать работать в Арабские Эмираты, Юсупов категорически опроверг.

- Я патриот России, - отметил пилот. – Да и вообще проблема «оттока» за рубеж хороших летчиков кажется мне надуманной. Все-таки хорошие летчики остаются у нас. Уезжают единицы. К тому же за границей другой менталитет, другой климат. Работать там тяжело – особенно в жарких странах.

Главным событием для детворы стала возможность задать вопрос самому командиру и бортпроводникам. Как стать пилотом, не страшно ли сажать аварийный самолет, почему именно кукурузное поле, какие уроки больше всего любили в школе - мальчишек и девчонок былоФото: Олег ЗОЛОТО

«КИНО СНИМАТЬ ЕЩЕ РАНО»

У Дамира Юсупова четверо детей – два сына от первого брака, сын и дочь – от второго. О том, что папа герой, они узнали в тот же день, когда случилось «чудо в кукурузе». Старшие – из новостей по телевизору. Дочке, которая только-только пошла в первый класс, рассказала мама. Ну а совсем еще маленькому сынишке Денисламу – ему совсем недавно исполнилось три года – ни сам Дамир, ни его супруга говорить ничего не стали: вряд ли ребенок в таком возрасте поймет, что такое «аварийная ситуация», «отказавший двигатель» и «жесткая посадка».

- Конечно, они мной гордятся, - улыбается наш собеседник. – Очень рады, что так получилось. И самое главное, что все остались живы. Что папа вернулся домой.

Дамир Юсупов - скромняга, каких поискать. Героем он себя как не считал, так и не считает - просто делал свою работу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Про «чудо в кукурузе», как окрестили посадку Airbus 321 пользователи соцсетей, неоднократно собирались снимать полнометражный фильм: к удивительной истории спасения 233 пассажиров присматривались, в частности, Федор Бондарчук и Владимир Хотиненко.

- Я думаю, для этого еще рановато, - оценил идею Дамир. – В этой истории расставлены еще не все точки над i.

Впрочем, наш собеседник согласился немного пофантазировать и представить, кто мог бы сыграть в таком кино главную роль. Оказалось, что, по мнению Юсупова, для этого отлично подошел бы Егор Бероев – звезда «Турецкого гамбита», «Территории», и «Адмирала».

Конечно, без внимания не остались и другие члены героического экипажа - всем им вручили памятные подарки. На встрече не хватало лишь второго пилота Дамира, тоже Героя России, Георгия Мурзина - он не смог приехать в Санкт-Петербург из-за болезни.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мне многие говорят, что я на него похож, - признался героический пилот. – Возможно, он. Но если будет кто-то другой, я не расстроюсь.

Также Дамир отметил, что сам в кино сниматься не пойдет. «Все очень просто, - застенчиво пожал плечами летчик. - Я же не актер».

«ДО СИХ ПОР ХРАНЮ ПОЧАТОК С ТОГО ПОЛЯ»

На память о пережитом у Дамира остался необычный «сувенир» - початок кукурузы прямиком с того самого поля под Жуковским.

- Когда мы уже собирались уезжать, ребята и девушки-бортпроводники нарвали початков и один подарили мне, - улыбается Юсупов. – Так он у меня и лежит в холодильнике – больше месяца уже, получается. Уже почти весь высох. Пока не знаю, что с ним делать.

На предложение покрыть кукурузину лаком и поставить на полку пилот лишь рассмеялся.

Встреча с детворой длилась почти два часа. И главным ее событием стало блиц-интервью, которое Дамиру и его команде устроили мальчишки и девчонки. Спрашивали буквально обо всем: как стать пилотом, не страшно ли было сажать самолет с отказавшим двигателем, почему именно кукурузное поле, какие были любимые предметы (у самого Юсупова это оказались геометрия с географией) и многое, многое другое. Героический экипаж отвечал охотно и радостно: а как иначе, если на тебя смотрят сотни пар горящих детских глаз?

Специально для почетных гостей в окнах школы выложили легендарную фразу. В полном варианте она известна, наверное, каждому жителю России: «идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, одна из учениц спросила, как пилоты относятся к тому, что пассажиры самолета аплодируют им после удачной посадки. На этот вопрос Дамир Юсупов ответил лично:

- Во-первых, в кабине в этот момент все равно ничего не слышно, - признался он. – Там шумит реверс, работает система торможения. Дверь в салон плотно прикрыта. Конечно, аплодировать или нет – это желание пассажиров, но мне все же кажется, что это лишнее. Я застал немного полеты на советских самолетов – ТУ-154, ЯК-40. Я не помню, чтобы тогда аплодировали. Вы же не аплодируете, например, водителю автобуса. Хотя он делает, по сути, то же самое, что и пилот – просто выполняет свою работу.

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