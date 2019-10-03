Заедала депрессию и растолстела до 110 кг: Невыдуманная история первой российской модели plus-size на Неделе моды в Париже

Еще семь лет назад 32-летняя Лидия была аноксеричкой. При своем росте в 187 сантиметров она весила 56 килограммов. Девушка мечтала стать моделью, но комплексовала из-за своей внешности. Даже исхудав до изнеможения, девушка думала, что она «толстая». Сейчас Лидия весит 115 килограммов, у нее седьмой размер груди и объем талии 102 см - настоящая русская красавица. И все ее комплексы остались позади. Особенно после того, как она стала одной из самых востребованных моделей. И это еще не все. На недавней Недели моды в Париже Лида стала первой россиянкой, выступившей на престижном показе!

ТРИ ГОДА ДЕПРЕССИИ ИЗ-ЗА ЛИШНЕГО ВЕСА

- Я раньше всегда думала, что я толстая, это меня сильно сгубило, - вспоминает Лидия. – В студенческие годы у меня был 48-ой размер одежды, я весила 78 килограммов. Я училась в университете в Санкт-Петербурге, и на первых курсах один из фотографов мне предложил поучаствовать в показах. Я согласилась, но комплексовала. Из-за этого я стала бешено сбрасывать свой вес. Уменьшилась до 44 размера, но все равно не пошла на показ. Потому что стеснялась, считая, что у меня много лишнего веса.

Лидия набрала 50 килограммов, чтобы стать моделью Фото: www.instagram.com/lidiavonkister/

Мысли о весе стали сводить Лидию с ума. Она перестала есть и впала в депрессию, доведя себя до анорексии.

- Я все худела и худела, - вздыхает Лидия. - Я стала падать в обмороки. У меня появились проблемы в речи. Из-за этого я бросила университет, ушла в себя. Я три года была в депрессии. Просто у меня с детства были комплексы, что я полная. И тут этот комплекс достиг апогея. Я все потеряла из-за идеалов, навязанных обществом.

Из-за проблем с речью Лидия не могла устроиться на работу. И вот за три дня до своего 26-летия она увидела статью в газете, что карьеру модели девушки могут начать лишь до 25 лет.

Лидия снимается в Англии Фото: www.instagram.com/lidiavonkister/

- Меня уволили как раз в тот день, - делится Лидия. – Я увидела этот материал и поняла, что никогда не стану моделью. И была разбита. И тут я наткнулась на еще один материал в газете о том, что Анфиса Чехова рассказывает про моделей plus-size. Раньше я о них и подумать не могла. И у них возрастная планка до 35 лет. Я пошла домой, стала гуглить. В этот момент у меня как раз завязались отношения с парнем, который дал мне веру в себя, в мою красоту. С ним я и стала набирать вес. Человек меня, можно сказать, спас. Он мне внушил уверенность, что у меня в жизни все может сложиться.

БОЙФРЕНД МЕНЯ ВДОХНОВИЛ НАБРАТЬ ВЕС

Лидия стала активно набирать вес и продвигать свои снимки в Интернете.

- У нас в России это не очень популярно, - поясняет девушка. – Я стала делать первые снимки. Но все для продвижения требовали деньги. И тогда я занялась этим самостоятельно. И через год работы над собой меня пригласили на первую съемку в Дублин. Я по наивности думала, что если я приеду в Европу, меня сразу заметят модельные агентства. Но было все не так. Я возвращалась в Россию, потом опять приезжала в Европу. И все эти пять лет я активно продвигала свои фотографии. Начала работать с фотографами в Люксембурге и в Англии. Там я и поняла, что на самом деле красива.

Модель сама продвигает себя Фото: www.instagram.com/lidiavonkister/

В Англии, по словам Лидии, девушки и женщины не зациклены на своем весе. И большие формы там считаются признаком красоты.

- Я увидела, насколько там люди по-другому смотрят на все эти вещи, - делится модель. - У нас нет такой одежды, как у них. И неуверенность идет от того, что полные девушки не могут купить на себя одежду. Начинаются комплексы. Я хочу своим примером доказать, что красота не имеет размера. Мы должны любить себя такими, какие мы есть. В 25 лет я нашла в себе силы все начать с нуля. Я поставила себе цель, что должна вдохновить людей, что не надо сдаваться. Сейчас я вешу 110 килограммов. Я кушала и набрала вес. И я не переживаю, у меня нет комплексов. Каждый вправе решать, как ему жить.

Раньше Лидия весила 56 килограммов Фото: www.instagram.com/lidiavonkister/

ЕСЛИ ТЫ ПОЛНЕНЬКАЯ, НЕ НУЖНО ХУДЕТЬ

Работа с известными фотографами и продвижение фотографий в соцсетях сработала. Так на Лидию обратили внимание в Европе.

- Я очень долго рассылала свои резюме в разные агентства, - улыбается модель. - И тут мне в Инстаграм написала канадский дизайнер, которая предложила поучаствовать в парижской Неделе моды, чтобы продвигать ее бренд. Она отобрала восемь девушек по всему миру и одна из них была я! Поверить не могла, для меня это было шоком.

Девушка заявляет, что у красоты нет размера Фото: www.instagram.com/lidiavonkister/

На парижской Неделе моды от Global Fashion Collective Лидия представила одежду дизайнера Венди Счиндлер, которая представила свою первую коллекцию бренда «Devotion Design».

К слову, Лидия занимается фитнесом и три дня в неделю правильно питается.

- Но хотя бы один раз в неделю я ем все, что захочу, - поясняет Лидия. – Я совету всем – если ты полненькая, то тебе не нужно сбрасывать вес, потому что кто-то этого хочет.