Селфи и улыбки: Открытие новых станций метро в Петербурге стало настоящим праздником для пассажиров

- Не верится! - это, пожалуй, самое распространенная реакция у петербуржцев, которые сегодня стали первыми пассажирами новых станций метро фиолетовой ветки.

Фрунзенский радиус обещали открыть еще 5 сентября 2019 года. Была та же красная ленточка, воздушные шарики и первые лица города... Но неожиданно выяснилось, что подземка не готова принять пассажиров - небезопасно. Поэтому был тестовый режим и только после разрешения на ввод в эксплуатацию этого участка от службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, метро открыли. Произошло это сегодня, 3 октября.

- Ты представляешь, где я нахожусь? В Шушарах! На метро приехал! - радостно кричит в трубку пожилой мужчина. Как оказалось, у Александра Голубкова есть традиция - вот уже 52 года он приезжает на новые станции метро в день их открытия.

У Александра Голубкова есть традиция - вот уже 52 года он приезжает на новые станции метро в день их открытия.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В подземке сегодня вообще был настоящий ажиотаж: люди пришли полюбоваться красивыми вестибюлями и первыми прокатиться в новеньких вагончиках. У эскалаторов - очереди, как, впрочем и у панно «Проспект Славы» - все делают счастливые селфи на память, - так что будьте готовы, что ваша лента в соцсетях сегодня будет забита снимками ваших друзей из подземки. Давайте насладимся этим историческим событием вместе!

Без фото не поверит ведь никто, что станции все-таки открыли!Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Даже дети понимают всю важность момента.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Столько улыбчивых людей в метро можно увидеть только сегодня.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Чудо чудное, диво дивное!Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Открытие станций вызвало ажиотаж среди петербуржцев.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

А у вас уже есть селфи с Фрунзенского радиуса?Фото: Сергей ВОЛЧКОВ