Единый кампус СПбГУ планируют построить в 2026 году в Пушкине

О том, чтобы построить для главного вуза Петербурга университетский городок, говорят уже давно. Сегодня СПбГУ разбросан по городу в 227 зданиях. Расстояние между ними превышает 50 километров. И это создает большие трудности для работы университета. Во-первых, страдают междисциплинарные научные исследования и образовательные программы – факультеты в разных зданиях. Во-вторых, треть всех площадей СПбГУ – объекты культурного наследия, и на их содержание уходят большие средства. В-третьих, добираться до многих из зданий попросту долго.

– Обучающиеся тратят на дорогу до трех часов в день, то есть в среднем студент в течение шести лет обучения в СПбГУ примерно год проводит в транспорте, – подсчитали в университете.

Проблему территориальной разобщенности в СПбГУ хотят решить по принципу «все в одном». Собрать в одном месте и учебные и учебно-лабораторные корпуса, и университетскую клинику, и научно-технологический медицинский комплекс, и конгресс-центр для мероприятий, и само общежитие для студентов. Оно, кстати, сможет принять абсолютно всех обучающихся, в том числе жителей Северной столицы и Ленобласти.

– В концепции нашло отражение еще одно предложение универсантов – современная спортивная инфраструктура: бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион, – отмечается на сайте СПбГУ.

Строительство кампуса запланировано на 2022-2026 годы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Судя по материалам ректорского совещания, опубликованным на сайте университета, место для строительства тоже определили – в Пушкинском районе, то есть на окраине города. Для единого кампуса потребуется не менее 150 гектаров земли. Для сравнения – это как 210 футбольных полей. Общая площадь зданий по представленной концепции составит около миллиона квадратных метров.

Кроме того, рядом с единым кампусом хотят разместить технологическую долину. Это будет инновационный научный комплекс с технопарком, лабораториями, опытными производствами, испытательным и образовательным центрами. Это будет не просто часть университета, а масштабная исследовательская площадка. Для технологической долины понадобится еще 100 гектаров земли.

– На территории долины будут размещены предприятия, которые станут использовать научно-технические разработки Университета. Они будут пользоваться целым рядом налоговых льгот. Поэтому такая форма кооперации выгодна обеим сторонам – и СПбГУ, и нашим индустриальным партнерам, – сообщается на сайте вуза.

КОНКРЕТНО

18 сентября 2019 года председатель Правительства Дмитрий Медведев для создания единого кампуса СПбГУ дал поручение Минфину, Минэкономразвития и Минобрнауки выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса в 2020-2021 годах 430 миллионов рублей. Само строительство запланировано на 2022-2026 годы. Стоимость объектов всего кампуса (без технологической долины) составляет 45 миллиардов рублей, из них 19 миллиардов выделят из федерального бюджета, а 26 миллиардов рублей – средства инвесторов в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

КСТАТИ

Поучаствовать в проектировании университета смогут и сами студенты. Директора институтов СПбГУ и деканы возглавили рабочие группы, в которые войдут и сотрудники, и обучающиеся. Они будут собирать предложения по кампусу и помогать с подготовкой функционального технического задания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Идея перевезти СПбГУ в Пушкинский район понравилась не всем. В Сети появилось открытое письмо, где сотрудники вуза высказали сомнения в необходимости такого переезда. Свои подписи оставили уже больше 130 человек. Среди них сотрудники университета и выпускники СПбГУ.

– Предлагаемый проект выглядит особенно удручающе на фоне того, что другие петербургские вузы, особенно более молодые и амбициозные, бросают все силы на то, чтобы перебраться ближе к центру города. Конечно, здания в центре дороже и ремонтировать их сложнее, но эти вложения окупаются, привлекая лучших сотрудников и студентов, – говорится в письме.