2019-10-03T17:50:47+03:00
Общество

Долгожданный подарок: Наборы новорожденным в Карелии выдали только спустя 2,5 месяца

Проект, который планировали начать с 1 июля, запустился лишь 24 сентября
Петр КИБЕР
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Подарки новорожденным в Карелии начали выдавать, но с задержкой. Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия.Подарки новорожденным в Карелии начали выдавать, но с задержкой. Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия.
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Идея хорошая, только реализация подвела. В Карелии, как и в других регионах России было решено выдавать подарочные наборы для новорожденных. В таких коробках обычно лежат подгузники, пеленки, распашонки и прочие нужности, необходимые родителям в первые дни жизни малыша. Обычно подарки дарят при выписке, однако проект, который должен был начаться еще в июле, завис до осени. Некоторые мамочки получили наборы только осенью.

- Получили долгожданный подарок от Правительства Республики Карелия. Остались очень довольны, хоть и не все подошло. Нам уже 2,5 месяца - выросли, - делится радостью в соцсетях жительница Лахденпохьи Анастасия Михайловская.

Впрочем, женщину тут же упрекнули в том, что дареному коню в зубы смотреть не принято: «Всем не угодишь : то блюдце не такого размера, то каемочка не такого цвета», «Мы и этого не получали», - пишут в комментариях пользователи всемирной паутины.

Большая часть подаренного деткам пригодилась, но из некоторых вещей за 2,5 месяца они уже успели вырасти. Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия.

Большая часть подаренного деткам пригодилась, но из некоторых вещей за 2,5 месяца они уже успели вырасти. Фото: Пресс-служба правительства Республики Карелия.

Выдавать их начали с роддомов Петрозаводска 24 сентября. Начать проект с 1 июля, как планировалось, не получилось из-за недобросовестного подрядчика. Сначала 600 коробок поступили в столицу Карелии, а потом развезли и по другим городам.

Что касается подарка, то в коробке лежали: комбинезон с теплой подстежкой (осень-весна, лето), упаковка подгузников (30 штук) - они и оказались малы, махровое полотенце, байковое одеяло, ползунки, распашонки, чепчики, пеленки, присыпка, детский крем, масло для массажа, и маленькая упаковка влажных салфеток.

По заявлению властей Карелии, такой набор стоит 2700 рублей. Для сравнения, в Москве коробка больше и оценивается в 10 тысяч. Впрочем и карман у столицы гораздо шире. В Петербурге, к слову, таких подарков и вовсе не дают, ограничиваясь денежными выплатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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