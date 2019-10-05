В Петербурге водитель автокрана не поставил его на ручник и утопил машину в Фонтанке

Наверняка у каждого водителя были досадные ошибки. То педали перепутает, то на ручник поставить забудет. Во таком случае машина легко может укатиться. И если даже легковушку поймать трудно, то поехавший грузовик вообще сметет все на своем пути. Именно так утром субботы в Фонтанке оказался автокран.

- 5 октября около 7:00 у дома номер 44 по набережной реки Фонтанки водитель автокрана вышел поправить зеркало и забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. В результате этого кран съехал в воду, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль стоял на одной и перпендикулярных набережной улиц и покатился под уклон. Набрал скорость, перепрыгнул через тротуар и, пока водитель махая руками бежал за грузовиком, тяжелая машина пробила ограждение и нырнула в реку. При этом в воду попало масло и топливо. о чем говорили радужные круги на воде. В таком виде кран и заметили прохожие а также немногочисленные туристы, получившие бесплатное «шоу» с утра пораньше.

На всякий случай люди вызвали скорую и спасателей, но услуги врачей не понадобились, по данным ГИБДД никто не пострадал. А пока полицейские беседовали с незадачливым водителем, немногочисленные зеваки делали селфи.

Поднимать кран из воды будут уже другим краном, при помощи МЧС.