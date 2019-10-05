2019-10-05T14:14:26+03:00
Общество

Новый ледокол-круизный лайнер «Виктор Черномырдин» вышел на испытания в Финский залив

Построенный в Петербурге корабль предназначен для походов на Северный полюс
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ледокол "Виктор Черномырдин" ушел на испытания в Финский залив. Фото: "Адмиралтейские верфи"Ледокол "Виктор Черномырдин" ушел на испытания в Финский залив. Фото: "Адмиралтейские верфи"
Изменить размер текста:

Самый современный в России, а скорее всего и в мире дизель-электрический ледокол отправился на ходовые испытания. Корабль, построенный в Петербурге для «Росморпорта» и носящий имя «Виктор Черномырдин» 5 октября вышел из ворот «Адмиралтейских верфей» и ушел в Финский залив.

- Это самый мощный неатомный ледокол в мире. Он будет обеспечивать круглогодичную навигацию в северных широтах, выполнять функции научно-исследовательского судна, но также может работать и как круизный лайнер и совершать экскурсии на Северный полюс, - заявил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Что касается нынешнего похода, то это государственные испытания, совмещенные с ходовыми. В течение 20 суток так называемая «сдаточная команда» судостроительного завода, экипаж ледокола, госкомиссия и представители заказчика будут проверять работу всех систем и механизмов корабля.

Кроме скоростных и маневренных тестов, проверку пройдет и «автопилот» судна. Дело в том, что ледокол построен по классу автоматизации Aut1, когда судном может управлять всего один человек – капитан. Для проверки в этом режиме на 24 часа экипаж «отстранят» от несения вахты, а управление будет осуществляться только с капитанского мостика.

При этом создатели судна уверены, что все пройдет гладко и уже в конце 2019 года ледокол передадут в эксплуатацию. Заказчик его уже очень ждет. В «Росморпорте» отмечают, что «столь мощных дизель-электрических ледоколов в стране не строили больше 40 лет».

Новейший ледокол может быть круизным судном и предназначен для работы на Северном и Южном полюсах. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Новейший ледокол может быть круизным судном и предназначен для работы на Северном и Южном полюсах. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Справка «КП»:

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» предназначен для работы в суровых северных условиях Арктики и Антарктики. Он может проводить и буксировать суда по Северному морскому пути, обеспечивать полярные экспедиции, «катать» туристов, обеспечивать подводные буровые работы по нефтедобыче, быть исследовательским судном и многое другое.

Тактико-технические характеристики: В

- водоизмещение - 22 258 тонн

- скорость - около 17 узлов на чистой воде

- толщина преодолеваемого льда - 2 метра.

- экипаж – 38 человек, вместимость дополнительных кают - 90 человек.

Также ледокол имеет две вертолетные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Теплые источники, возможно даже целебные»: В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой
Антон Бурдасов возвращается в СКА
МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Ленобласти
Частную школу в Петербурге пугали отравлением «Новичком»
Доставщики интернет-магазина Ozon в Петербурге объявили забастовку
На Мурманском шоссе погиб пенсионер, остановивший авто на обочине
У «Семейной кухни» угнали служебный «Лексус» почти за 7 миллионов рублей
«Стоямба»: Петербуржцы встали в очереди на границе в Финляндией
47-летний сын избил мать-пенсионерку и отнял у нее 220 тысяч рублей
Тяп-ляп: На только что открытой «Дунайской» нашли кривой потолок
Неизвестный на «Лексусе» изнасиловал молодую безработную прямо в машине
В Тихвине открылся новый парк с шезлонгами
У Светлановской площади «Киа» застряла между «Маздой» и самосвалом
Утром субботы на Фонтанке горела двухкомнатная квартира, а в реке "плавал" кран
Прогноз погоды на выходные, 5 и 6 октября, в Санкт-Петербурге: Холодно и снег
Загулявший в ночи школьник попал под колеса «Киа» во Фрунзенском районе
Человек-кенгуру привел в восторг водителей Петроградки
«Нет предела совершенству, ребятки!»: Дзюба похвастался походом на балет
Пожарные 12 часов тушили горящий склад с пластиком в Петро-Славянке