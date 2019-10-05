Новый ледокол-круизный лайнер «Виктор Черномырдин» вышел на испытания в Финский залив

Самый современный в России, а скорее всего и в мире дизель-электрический ледокол отправился на ходовые испытания. Корабль, построенный в Петербурге для «Росморпорта» и носящий имя «Виктор Черномырдин» 5 октября вышел из ворот «Адмиралтейских верфей» и ушел в Финский залив.

- Это самый мощный неатомный ледокол в мире. Он будет обеспечивать круглогодичную навигацию в северных широтах, выполнять функции научно-исследовательского судна, но также может работать и как круизный лайнер и совершать экскурсии на Северный полюс, - заявил гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Что касается нынешнего похода, то это государственные испытания, совмещенные с ходовыми. В течение 20 суток так называемая «сдаточная команда» судостроительного завода, экипаж ледокола, госкомиссия и представители заказчика будут проверять работу всех систем и механизмов корабля.

Кроме скоростных и маневренных тестов, проверку пройдет и «автопилот» судна. Дело в том, что ледокол построен по классу автоматизации Aut1, когда судном может управлять всего один человек – капитан. Для проверки в этом режиме на 24 часа экипаж «отстранят» от несения вахты, а управление будет осуществляться только с капитанского мостика.

При этом создатели судна уверены, что все пройдет гладко и уже в конце 2019 года ледокол передадут в эксплуатацию. Заказчик его уже очень ждет. В «Росморпорте» отмечают, что «столь мощных дизель-электрических ледоколов в стране не строили больше 40 лет».

Новейший ледокол может быть круизным судном и предназначен для работы на Северном и Южном полюсах. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Справка «КП»:

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» предназначен для работы в суровых северных условиях Арктики и Антарктики. Он может проводить и буксировать суда по Северному морскому пути, обеспечивать полярные экспедиции, «катать» туристов, обеспечивать подводные буровые работы по нефтедобыче, быть исследовательским судном и многое другое.

Тактико-технические характеристики: В

- водоизмещение - 22 258 тонн

- скорость - около 17 узлов на чистой воде

- толщина преодолеваемого льда - 2 метра.

- экипаж – 38 человек, вместимость дополнительных кают - 90 человек.

Также ледокол имеет две вертолетные площадки.