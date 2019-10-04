Обрушилась кровля: Пожар на складе в Петербурге охватил 4 тысячи квадратных метров

Мощный пожар охватил огромное складское помещение в Петро-Славянке в Петербурге. В 5:20 утра в пятницу, 4 октября, спасатели выехали на вызов на Софийскую улицу, 96. Прибыв на место, они увидели полыхающее одноэтажное металлическое здание, которое практически полностью охвачено огнем. Пламя сильно разгоралось, валил черный дым.

- Пожарные приступили к своей работе. В 5:38 ранг пожара был повышен до №2. Огонь продолжал расходиться по всему зданию, размером 3,9 тысячи квадратных метров. На 6:17 ранг был снова повышен до №3, так как горение происходило уже по всей площади, - сообщили в МЧС Петербурга.

Также очевидцы мощного пожара, рабочие близстоящих складов, рассказывают в сети о том, что у здания обрушилась крыша и теперь пламя вырывается прямиком в небо.

Чтобы локализовать пожар спасателям понадобилось три часаФото: СОЦСЕТИ

В 7 часам утра спасателям удалось немного потушить огонь. В 7:56 МЧС объявило о том, что пожар локализован благодаря 49 спасателям. На данный момент тушение продолжается. Важно, что сообщений о пострадавших не поступало.

Мощный пожар навел, разумеется, и переполох среди петербуржцев. На территории Петро-Славянки находятся множество складов продуктовых, хозяйственных магазинов, различных стройматериалов, в том числе и завод. Многие люди там работают. В сети горожане начали обмениваться фото с места события и интересоваться, не обрушился ли в связи с этим их рабочий день.