Лошадь, провалившуюся в канализационный люк, спасли в Петербурге

Спасатели в Санкт-Петербурге вызволили из подземной ловушки лошадь, по неосторожности провалившуюся в канализационный люк. Утром в четверг, 3 октября, сотрудники МЧС Северной столицы выехали на вызов в поселок Новоселки, который находится в Выборгском районе города. Несчастное животное оказалось зажато со всех сторон в узком и глубоком колодце, из которого самостоятельно выбраться у него не было возможности.

- Прямо сейчас в поселке Новоселки спасли лошадь, которая упала в люк, - рассказали о случившемся местные жители в соцсети.

Несмотря на то, что спасатели быстро приехали на место, лошади пришлось потомиться в ловушке еще не меньше часа. Чтобы достать такое большое и тяжелое животное, просто мужской силы бравых МЧСников не хватило бы, поэтому пришлось искать специальный автокран.

Когда машина все же оказалась в распоряжении спасателей, на коня накинули специальную «попону», затянули ремни и прицепили тросы. Медленно и осторожно лебедка крана побежала и лошадь постепенно начала подниматься вверх.

Когда передние ноги лошади появились над землей, она начала брыкаться копытами, и чуть было не задела своих спасителей. Однако вскоре успокоилась и стала смиренно дожидаться, когда же ее полностью вытащат из ямы.

- Потрясающее зрелище, - восхитились петербуржцы. – Не понимаю, как она туда попала?

Свалилась в яму лошадь случайно оступившись. Когда животное оказалось на поверхности земли, хозяева внимательно осмотрели лошадь и отметили, что от падения она не пострадала.