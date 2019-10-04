2019-10-04T13:17:02+03:00
Звезды

«Перепутал склероз со стриптизом»: Садальский устроил зажигательные танцы в шоу у Довлатовой

Артист поднял поклонникам настроение
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Садальский также успел порассуждать о настоящей любви.Садальский также успел порассуждать о настоящей любви.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гостем эфира «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» стал актер театра и кино Станислав Садальский. Для начала он прокомментировал ситуацию с нарушением ПДД Михаилом Боярским.

- Он просто ставит машину на встречную полосу, и ему ничего не будет, - заявил артист.

По его словам, высокопоставленные лица и приближенные к ним люди именно всегда так делают и избегают штрафов, используя особые номера, которые не регистрируются камерами.

Садальский также успел порассуждать о настоящей любви. О том, что в юности часто получал отказы от девушек. Прочел несколько исторических любовных посланий, окрестил возлюбленную Маяковского Лилю Брик «страшной», а Аллу Довлатову - «наглой». А под конец предложил ведущей пуститься в пляс. Все произошло под песню Славы «Одиночество – сволочь».

Алла Довлатова опубликовала танцевальное видео у себя в Instagram.

- Друзья! У нас случился Фурор! Стас Садальский впервые разделся в студии Русского Радио! Вспомнила сказку Корнея Ивановича «Муха-Цокотуха»:

...Вдруг какой-то старичок

Паучок

Нашу Муху в уголок

Поволок ...

Как вы думаете, чем закончилась наша вечеринка? Стас автора самого веселого варианта может и на спектакль к себе пригласить.

Садальский тоже разместил ролик с зажигательными танцами у себя в микроблоге, сообщив:

- Когда перепутаны "склероз" и "стриптиз". Смотрите... Алла сказала, перед танцем, только не раздевайся Стас... Как запела моя любимая Слава, все забыл и ...

«Лучший стриптизер страны!», «Красавчик», «Настроение поднял», - ответили артисту восхищенные поклонники в комментариях.

https://www.instagram.com/p/B3KQNtEgBoL/

https://www.instagram.com/p/B3J7Mc2poug/

alla_dovlatovaalla_dovlatova
Друзья! Вчера у нас случился Фурор! Стас Садальский @stassadal впервые разделся в студии @russkoe_radio Русского Радио!! Вспомнила сказку Корнея Ивановича Муха-Цокотуха : ...Вдруг какой-то старичок Паучок Нашу Муху в уголок Поволок ... Как Вы думаете, чем закончилась наша вечеринка ? Стас автора самого веселого варианта может и на спектакль к себе пригласить. #русскоерадио #всебудетхорошо #танцульки #давайдавай #эксклюзивно #эксклюзивнопро #станиславсадальский #спектакль #вечернеешоуаллыдовлатовой @tatyana_verkhovykh @stanislav.chorniy
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ИСТОЧНИК KP.RU

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