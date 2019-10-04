К Новому 2020 году Петербург превратится в город-театр

Петербург встретит Новый 2020 год как истинная культурная и морская столица: в праздничных гирляндах и завесах, мерцающих композициях и фонариках обыграют две темы – театр и море.

МУЗЫКА ВЬЮГИ

Пока на улицах было тепло и зелено, Городской центр рекламы и праздничного оформления исправно готовил зимнее торжество. За лето и начало осени успели провести около 20 тендеров на оформление Петербурга к Новому 2020-му и Рождеству. В фонарики, которые обеспечат петербуржцам новогоднее настроение, вложили более 200 миллионов рублей. Цветами приближающегося 2020-го в Петербурге станут белый холодный и белый теплый.

Главная новогодняя елка Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Нарядные елки появятся на улицах до 19 декабря. Сам город расставит около 40 14-метровых елочек и полутора десятков 20-метровых, а также несколько восьмиметровых. Новогодние деревья организуют в своих владениях и районные власти. А самая высокая – 25-метровая – ель по традиции засияет на Дворцовой площади.

Шарики-фонарики и другое новогоднее оборудование начнут монтировать уже в октябре. В полной боеготовности гирлянды и световые композиции должны быть к утру 1 декабря. Разбирать праздничное оформление начнут 15 января.

Невский украсят традиционно.Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная тема праздника – тема уходящего 2019-го, Года театра. Площадь Искусств расцветят нотами, скрипичными ключами и скрипками, театральными масками и палитрами. Фасад БКЗ украсит «новогодний занавес», ТЮЗ – композиция «Театральная», а вдоль Университетской набережной засверкают «фалды».

В Салтыковском сквере у «Черной речки» появится собственный светодиодный Эрмитаж и галерея из арок с двумя воротами. На деревьях и растяжках развесят золотые и серебряные «мерцающие шары», по 175 штук каждого вида. Такие же появятся и на площади Ломоносова.

ПАРУСА И КАРАВЕЛЛЫ

Морская тематика захлестнет набережные. На Адмиралтейской, Лейтенанта Шмидта, Петровской – «каравеллы», на Кронверкской и Мытнинской – «паруса», у Ростральных колонн – два «зимних паруса».

Большая Конюшенная.Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе Смольного поселятся олени. У Таврического дворца поставят композицию из ели, двух оленей, Дедушки Мороза и снеговика, еще пара рогатых под предводительском сказочного старика появится в Смольном проезде. По площади Пролетарской Диктатуры разгуляется «морозец», а Смольную набережную украсят «ледяные завитки».

Большие яркие новогодние композиции разместят в самых популярных местах Петербурга. На площади Стачек время до боя курантов будут отмерять 14-метровые «часы», с фасада дома №1 по Думской будет бить «колокол», в Александровском саду зажурчит фонтанный комплекс.

«Снежинка» с Московской площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

Площадь Восстания украсит «зимняя сказка», Московскую площадь – пять «снежинок», площадь Александра Невского и Казанскую площадь – «Рождество Христово». На Малой Конюшенной устроят «рождественскую аллею», а на Большой – «трельяжный тоннель».

ПО ЛУННОЙ ДОРОГЕ

Холстом для светящихся узоров станут фонарные столбы. На набережных Кутузова, Дворцовой, Петровской от них будет разливаться «ледяной свет», а на Невском проспекте, площади Александра Невского и площади Растрелли – «хрустальный звон».

Думская башня.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сенную площадь вместе с набережными Фонтанки и канала Грибоедова окутает «зимний ажур», Большой проспект Васильевского окунется в «зимний сон», над Гороховой развернут «звездное небо», а Суворовский проспект покроется «инеем».

На Петроградской стороне поселится сразу несколько «ангелов», которые взлетят над Большим проспектом, а соседний Каменноостровский, благодаря шарам под «битое зеркало», превратится в «лунную дорогу».

Самыми яркими станут, как всегда, мосты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не забудут и о мостах. Сверкать к Новому году станут 15 малых переправ и, конечно, их габаритные собраться, соединяющие берега Невы. На мосту Александра Невского обещают «вихрь», на Сампсониевском – «сияние».