Документы, книгу жалоб и анкеты клиентов почты России выкинули на помойку в Петербурге

Серьезное нарушение о хранении конфиденциальных данных клиентов почты России обнаружили жители Санкт-Петербурга. В пятницу, 4 октября, жители Выборгского района нашли на помойке во дворах на улице Пархоменко огромную кипу важных документов, содержащих личные данные петербуржцев, в том числе и пенсионеров. Горожане крайне возмутились таким пренебрежительным отношением к информации граждан и рассказали об этом «КП-Петербург».

- Документы, книгу жалоб, анкеты клиентов почты России выкинули на помойку в Выборгском районе, - негодует очевидец.

Среди мусора валялись подшивки с анкетами клиентов, их адресами и личными данными

В документах есть все важные данные: фамилии, имена, отчества, адреса, электронные почты. Кроме того, среди бумаг есть отчетности о размерах пенсий с указанием людей, которые их получают, а также адресов.

- Страшно представить, что могло бы случиться, попадись эти документы в нехорошие руки, - возмущаются горожане.

В документах содержатся данные сотен горожанФото: Предоставлено "КП"

Откуда именно взялись конфиденциальные документы на помойке, пока что не известно. В шаговой доступности от мусорки, где нашлись бумаги, находятся шесть отделений почты: на проспекте Энгельса, 28, два на проспекте Тореза, 20 и 35, на Политехничекой 17, 1-й Муринский проспект, 15, а также на Ланском шоссе, 20, корпус 1.

«КП-Петербург» дозвонилась до пресс-службе почты России в Петербурге. Там корреспонденту подтвердили, что уже в курсе этой вопиющей ситуации, однако дать разъяснение смогут немного позже. На данный момент сотрудники почты проводят внутреннее расследование, для того, чтобы выяснить, откуда произошла утечка документов.

- УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает, что документы на видео датированы 2015 годом и являются архивными. В отделении, обслуживающем данный участок, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Данные документы были выброшены подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы. На данный момент УФПС инициировало проверку для установления личности сотрудника подрядной организации, допустившего некорректную утилизацию архивных документов. Также меры дисциплинарного взыскания будут применены к почтовым сотрудникам, не обеспечившим правильное хранение архива, - пояснили в пресс-службе почты.