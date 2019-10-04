СКК «Петербургский» могут полностью перестроить к 2023 году

Администрация Санкт-Петербурга, похоже, наконец-то определилась с судьбой многострадального Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Вечером 3 октября на официальном сайте для размещения информации о торгах комитет по инвестициям официально объявил конкурс на реконструкцию объекта. Впрочем, если вчитаться в документы, станет ясно: «реконструкция» в данном случае – понятие условное.

УСПЕТЬ К ЧЕМПИОНАТУ

Для того, чтобы вернуть СКК человеческий облик, Смольный планирует найти инвестора и заключить с ним концессионное соглашение на 55 лет. В его рамках концессионер должен будет номинально провести реконструкцию, а фактически - создать на проспекте Юрия Гагарина новый современный спортивно-досуговый комплекс. Старый для этого будет дозволено полностью перестроить.

- Под реконструкцией в данном случае может пониматься изменение высоты объекта и его отдельных частей, количества этажей, а также его перестройка, надстройка, демонтаж или замена несущих конструкций, - сказано в конкурсной документации.

Ранее отмечалось, что после реконструкции СКК (на заднем плане) будет выглядеть вот так. Останется ли эта концепция в силе - неизвестно. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Новый объект компания-победитель должна будет сдать не позднее 1 мая 2023 года, чтобы на нем можно было провести Чемпионат мира по хоккею с шайбой.

То, что это будет именно новый объект, а не обновленный «Петербургский», следует из его характеристик, которые должна будет соблюсти компания-победитель. Так, площадь комплекса собираются увеличить как минимум в три раза – в документах это прописано как «не менее 150 000 и не более 190 000 квадратных метров». Сейчас, напомним – лишь чуть больше 50 000. Кроме того, новая арена будет строиться в расчете на 20 300 зрителей, в то время как старая способна вместить только 13 000.

Бюджет «реконструкции» пока не определен, однако Смольный готов возместить компании, которая возьмет под свое крыло СКК, до 1 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей расходов. Это стартовая сумма – предполагается, что участники конкурса будут ее снижать.

Новую арену обещают сделать самой современной в мире - однако по словам архитекторов, куда важнее, чтобы она вписалась в образ района и не поставила под угрозу Московский парк Победы. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

«ТАКОЙ ОБЪЕКТ ЛУЧШЕ СТРОИТЬ ГДЕ-ТО В ДРУГОМ МЕСТЕ»

Идея полностью перестроить «Петербургский» обрадовала не всех. Так, по словам архитектора-реставратора, директора архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэля Даянова, старый спортивно-концертный комплекс – объект, который в свое время получил Государственную премию СССР. И об этом не следует забывать.

- Что мы делаем с героями Советского союза? Мы сохраняем память о них и требуем почитания, - отметил Даянов. – И сооружение, получившее премию такого уровня, получило ее не просто так. И если поставить на его месте какую-нибудь арену, спроектированную по западному образцу – как мне недавно очень точно сказали «забинтованную банку» - это будет нонсенс. Потеряется привычный образ и района и города в целом.

Судьба многострадального комплекса, похоже, наконец-то решилась - но в правильности этого решения архитекторы и градозащитники сомневаются.Фото: Илья СМИРНОВ

Кроме того, по мнению нашего собеседника, из-за нового объекта под угрозой может оказаться Московский парк Победы, в своем современном виде заложенный в 1945 году. Если площадь и вместимость СКК возрастут, в парке резко прибавится народу – а он к этому может оказаться не готов.

- Не потерять бы, - опасается Даянов. – Ведь, напомню, один такой парк, заложенный руками наших отцов и дедов после войны – Приморский – мы уже потеряли: сами же и срыли практически полностью. Но я все же верю в то, что найдется профессионал, который сможет и соблюсти требования Смольного и не нарушить исторический образ территории. Хотя, повторюсь, лучше всего было бы построить такой объект где-нибудь в другом месте – благо, у нас в городе есть совсем новые районы, которые нуждаются в нем куда больше.