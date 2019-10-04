2019-10-04T18:58:38+03:00
Происшествия

Суд Ленобласти арестовал мужчину, который с ножом похитил школьницу и утащил ее в лес

20-летний житель Луги держал девочку несколько часов, пока его не нашли полицейские
Петр КИБЕР
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Похититель школьницы до суда будет под арестом. Ему "светит" от 5 до 12 лет.Похититель школьницы до суда будет под арестом. Ему "светит" от 5 до 12 лет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Суд города Луга Ленинградской области отправил под арест 20-летнего местного жителя, которого обвиняют в похищении 11-летней школьницы. Молодой человек схватил девочку прямо на улице и утащил в лес. По счастью, ребенок остался жив и здоров, но получил сильнейшее потрясение. Учитывая все обстоятельства, похитителя отправили за решетку.

- 30 сентября 2019 года на одной из улиц города Луга подозреваемый остановил 11-летнюю девочку, приставил к ее шее нож и увел в лесной массив, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Ленинградской области.

В полицию обратилась мать девочки, которая думала, что ее дочка в школе. однако до учебного заведения ребенок не добрался. Когда об этом стало известно, на розыски бросились стражи порядка со служебной собакой. В течение получаса злоумышленника удалось найти в ближайшем перелеске. Вместе с ним была и школьница, которую молодой житель Ленобласти не отпускал.

Полицейские освободили девочку и задержали ее похитителя. По счастью физически ребенок не пострадал, а справиться с потрясением ей помогают психологи.

Сам мужчина так и не смог объяснить поступок. После допроса следователем ему предъявили обвинение по статье «Похищение человека» с применением оружия и в отношении несовершеннолетнего. Злоумышленнику грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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