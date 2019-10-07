«Женщина и война»: На выставке в Петербурге расскажут о роли медсестер и матерей в военных конфликтах

«Женщины и война. Простые истории» – так называется проект «Росфото», Международного Комитета Красного Креста и ТАСС, который словно напоминает, что «у войны не женское лицо». Выставка, приуроченная к Петербургскому международному культурному форуму, вобрала 160 редких фотографий XIX–XXI веков. Снимки расположили в хронологическом порядке. Получилась повесть о роли женщины – медсестры, матери, жертвы – в военных конфликтах.

Вдовы в очереди за гуманитарной помощью, предоставленной МККК. Афганистан, Кабул, 1998. Фото: Франко Пагетти / МККК

В объективе – передовая и тыл вооруженных столкновений в Европе и Азии, Африке и Южной Америке. Начинается фоторассказ с историй тех, кто стоял у истоков Красного креста: основательницы Американского Красного Креста Клары Бартон; Королевы Вюртемберга Ольги, урожденной великой княгини Ольги Николаевны Романовой; одной из первых французских медсестер Мари Симон; сотрудницы Шведского Красного Креста Эльзы Брандстрем.

Семья. Афганистан, Кабул, 2016. Фото: Киана Хайери / МККК

Экспозицию продолжат снимки медсестер, сделанные на фронтах Великой Отечественной, и женщин, пострадавших в межнациональных и внутренних военных конфликтах современности.

– Простые истории, рассказанные героинями снимков в документальных фильмах и с интерактивных экранов, позволяют увидеть войну глазами женщин, – поясняют организаторы.

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Дворовый корпус, 2 этаж

Когда: 8 октября – 8 декабря, церемония открытия – 15 октября в 18:00

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

Вход: 150 руб.