«Из квартиры выселили, спала на улице»: Бабушке, которую насмерть сбил пьяный мигрант, уходящий от погони, собирают деньги на похороны

Жителей Петербурга шокировала гибель 74-летней пенсионерки, которую на проспекте Энгельса сбил 30-летний мигрант Хуршид. Уже установлено, что мужчина ехал пьяным за рулем «Форд Мондео», когда его на улице Дудина заметил экипаж ДПС. Лихач ехал по встречной полосе, а когда полицейские через громкоговоритель потребовали остановиться, он лишь сильнее вжал педаль газа.

ВЫСЕЛИЛИ ИЗ КВАРТИРЫ ИЗ-ЗА ДОЛГА

- Ехала с работы, на Парнасе еще на Т-образном перекрестке автомобиль сотрудников ДПС ему посигналил, чтобы тот остановился, - рассказывает очевидец Александра. - Тот встал сначала, а потом резко дернулся и уехал. Они «сигналку» включили - и за ним в погоню. Тогда и в мыслях не было, что буквально через 5-10 минут кто-то из-за этого урода погибнет.

В аварии погибла пенсионерка Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Лихач несся на полной скорости, но уже через пять минут не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной Киа. От удара машину мигранта вынесло в забор, он снес ограждение и въехал в толпу людей, которые ждали трамвай на остановке. Под колеса несущейся иномарки попали две женщины. Одна из них – 74-летняя Лариса Ивановна. От множественный травм пенсионерка погибла на месте. Еще одна пострадавшая – 44-летняя дама – была госпитализирована в тяжелом состоянии.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погибшая пенсионерка в момент аварии ждала трамвая. Раньше она жила в доме на улице Демьяна Бедного. Бабушка, по словам горожан, была одинока, родственников у нее не было.

- Ее тут уже давно никто не видел, - рассказали соседи Ларисы Ивановны. – Ее вроде как выселили из квартиры за неуплату долгов. Она была скромная, особо ни с кем не общалась. Сейчас в этой квартире живут две девушки с детьми. Куда Лариса исчезла, мы не знаем.

В аварии разбираются сотрудники полиции Фото: ДТП и ЧП Петербурга

СПАЛА НА ЛАВОЧКЕ У ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

У бабушки, как следует из постановления суда, действительно был долг. Приставы пытались взыскать с нее деньги. Но брать у пенсионерки, по словам работников ведомства, было нечего. Долг ей был начислен в 2014 году. Она должна была 40 тысяч рублей. Суд уличил пенсионерку в махинациях. Лариса Ивановна предоставила документы для получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Они были предоставлены. Но потом суд выяснил, что пенсионерка дала недостоверные сведения о квартире на Демьяна Бедного. Женщина указывала, что она является владелицей квартиры. Но при проверке документов это позже не подтвердилось. О выселении ее из квартиры при этом в постановлении суда ничего не говорилось.

Интересно, что в этом же суде в 2010 году рассматривался еще один иск о жилищном споре к Ларисе Ивановне. Его подавала Виктория Лобачева. Человека с таким же ФИО в 2018 году был осужден за махинации с жильем. Женщина вместе с подельниками пыталась завладеть квартирой умершего пенсионера в Выборгском районе.

Где в последнее время жила сама Лариса Ивановна неизвестно. Горожане видели, как она ночует на улице.

Мигрант снес ограждение Фото: vk.com/spb_today

- Жалко бабушку, - поделилась знакомая пенсионерки Надежда. - Она у нас в торговом центре «Гранд Каньон» с утра до вечера обитала. А летом она даже спала на скамеечке около магазина, сама лично видела и не раз! Она маленькая была. Сгорбившись, постоянно с тележкой ходила или сидела на лавочке.

Пенсионерку узнали и другие жители города.

- Я ее тоже прошлым не раз видела, - рассказала горожанка Прасковья. - Она на трамвае ездила каждый день, ее вагоновожатые знали. Как страшно.

Сейчас жители города думают начать сбор денег для похорон пенсионерки.

- Безродных хоронят ужасно, - вздыхает Прасковья. - Я бы небольшой копеечкой вложилась. Это ужасно, даже заплакала. Дочь моя ее летом видела много раз, тоже расстроилась.

Сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники полиции.