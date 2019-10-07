Посетители сайта KP.RU выбрали самых КЛАССных учителей Петербурга и Ленобласти

В минувшую субботу, 5 октября, педагоги принимали поздравления. По традиции в этот день в России отмечали их профессиональный праздник День учителя. Читатели «Комсомольской правды» не остались в стороне и также имели возможность сказать добрые слова благодарности тем, кто помогал или до сих пор помогает им получать знания.

С 21 августа по 5 октября 2019 года каждый желающий мог всем рассказать о своем учителе на сайте kp.ru. Нужно было загрузить фотографию педагога, написать, почему он «КЛАССный учитель» и проголосовать. Всего в нашем конкурсе принял участие 101 работник различных образовательных учреждений Петербурга и Ленобласти, а проголосовало за них более 20 тысяч человек! Безусловно, главной целью фотоконкурса было представление любимых учителей, но по законам жанра нужно было выбрать еще и победителей. Их мы определяли по количеству лайков. Десять педагогов, за которых проголосовало больше всего посетителей сайта kp.ru, мы сегодня с радостью представляем вашему вниманию. Также эту десятку «КЛАССных учителей» «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приглашает 11 сентября в свой пресс-центр на торжественное награждение, где мы все вместе еще раз отметим этот замечательный праздник.

Дорогие учителя! Еще раз поздравляем вас с праздником, благодарим за ваш труд, за то, что учите жить, любить предметы, удивляете, даете веру в себя, помогаете решать сложные задачи и всегда поддерживаете любого ребенка!

Марина Александровна САХАРОВА

Учитель начальных классов ГБОУ школа № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга.

Марина САХАРОВА

Настоящий профессионал своего дела! Учитель с большой буквы. Чутко относится к каждому ученику, а индивидуальный подход открывает в каждом ребенке его таланты и способности. 35 лет Марина Александровна делает образовательный процесс интересным и успешным, владеет потрясающими обучающими способностями, растит полноценных и целеустремленных личностей, а потому дети с удовольствием идут в школу, занимаются и постигают новые знания!

Юлия Николаевна БЕЛКОВА

Учитель начальных классов ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Юлия БЕЛКОВА

Этому педагогу родители посвящают рассказы.

- Однажды Юлия Николаевна мне прислала сообщение: «Не ругайтесь. У нас двойка. Но мы исправим!», - рассказывает Ирина Шамкова, мама ученика 4-го класса Богдана. - У нас! Не у вас, не у него. И тогда я поняла, что такое настоящий учитель! Учитель, который за тебя, за твоего ребенка, для которого нет разделения, а есть МЫ и наши успехи. За четыре года сын ни разу не сказал, что не хочет идти в школу. Он не боится контрольных и ответов у доски, потому что знает: он пришел в школу, чтобы научиться. И даже если ошибется, то сможет исправить, ему помогут, подскажут. От всего сердца благодарю педагога за ее большое сердце и чуткую душу!

Марина Александровна РЕЙКЕНЦИШКО

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 661 Приморского района Санкт-Петербурга.

Марина РЕЙКЕНЦИШКО

Очень внимательный и отзывчивый педагог, обладает уникальной способностью увлечь и заинтересовать своих учеников в получении новых знаний. Она любима всеми своими учениками 3 «В» класса и их родителями. Марина Александровна добрая, милая, красивая женщина с очаровательной улыбкой.

Анна Владимировна СТЕРХОВА

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 684 «Берегиня» Московского района Санкт-Петербурга.

Анна СТЕРХОВА

Анну Владимировну очень любят ученики ее 3-го «А». Уроки пролетают незаметно, потому что они всегда очень интересные. В процесс вовлечены все ребята, никто даже и не думает отвлекаться от занятий. Не зря педагог стала лауреатом конкурса «Учитель года», ею все гордятся.

Никита Алексеевич ШАМИС

Учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П. И. Федулова.

Никита ШАМИС

Молодой педагог, который совсем недавно окончил университет и решил работать по специальности. Справедливый, терпеливый, ответственный. А еще легко находит общий язык с учениками.

Наталья Евгеньевна ФЕДОРОВА

Учитель начальной школы ГБОУ гимназия № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга.

Наталья ФЕДОРОВА

Все знают о том, насколько важен первый учитель в нашей жизни. Это человек, который открывает для детей мир знаний. Наталья Евгеньевна - настоящий профессионал своего дела, педагог с большой буквы. Она не только дает деткам необходимые знания, но и учит их быть добрыми, отзывчивыми и дружными. Ученики с радостью идут в класс, и это говорит о многом.

Оксана Васильевна МИКОЛАЙЧУК

МБОУ Муринская СОШ № 3 Ленинградской области.

Оксана МИКОЛАЙЧУК

Дети и родители 4-го «А» класса просто обожают своего классного руководителя. Этот учитель не просто профессиональный педагог, наставник, воспитатель, а еще друг и помощник: для детей – единомышленник, для родителей - приятный собеседник. Кроме того, массовик-затейник и великолепный организатор досуга, который поддержит любую инициативу.

Людмила Анатольевна МАРЧЕНКО

Учитель математики ГБОУ СОШ № 368 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Людмила МАРЧЕНКО

- В своей работе я всегда следую принципу: относись к детям так, как бы хотела, чтобы они относились к тебе, - говорит о себе педагог.

И это отражается на результатах: с учениками 8-го «А», классным руководителем которого является Людмила Анатольевна, у нее замечательные отношения. Они и были ее основной группой поддержки.

Анастасия Дмитриевна КУЛАКОВА

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ N 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга

Анастасия КУЛАКОВА

Ученики 4-го «А» каждый день идут в школу с удовольствием и радостью, ведь там их встречает всегда с хорошим настроением самый лучший классный руководитель. Она очень любит свою профессию, объясняет все просто и понятно. Во внеклассное время с учениками посещает театры и музеи, весь класс отправила в бассейн. Она не только добрая и отзывчивая, но еще активная и требовательная. Благодаря этим качествам характера ее класс принимает участие в школьных, районных и городских конкурсах. Уже два года подряд получает кубок «Лестница успеха»!

Наталия Владимировна НИКОЛАЕВА

Учитель русского языка и литературы в ГБОУ лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга.

Наталия НИКОЛАЕВА

Наталия Владимировна из семьи потомственных педагогов. Награждена благодарственным письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга за вклад в воспитание подрастающего поколения. Является дипломированным участником районных и городских профессиональных конкурсов, дипломантом в номинации «Учитель здоровья», лауреатом в номинации «Лучший классный руководитель». А еще она активный участник спортивных и туристических слетов. Кроме того, руководит школьной команды КВН, которая в 2016 году стала победителем городского этапа КВН.