2019-10-07T15:09:51+03:00
Общество

Оранжерея Таврического сада замерзают без отопления

Работники пытаются спасти растения электрообогревателями, но тщетно
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за прорыва трубы замерзают растения в оранжерее Таврического сада. Фото: vk.com/orangeryspbИз-за прорыва трубы замерзают растения в оранжерее Таврического сада. Фото: vk.com/orangeryspb
Изменить размер текста:

Оранжерея Таврического сада - уголок тропиков в Санкт-Петербурге, именно здесь, в лютый холод, можно не только согреться душой и телом, но и посмотреть на уникальный для северного города растения. Вот только сейчас сама южная флора находится на грани ледникового периода, ведь из-за коммунальной аварии тепла в оранжерее нет уже третий день.

- Продолжаем хронику холодных тропиков. Отопление так и не дали. Авария тут, авария там, трубы как решето - это нам говорят коммунальные службы, - жалуются в соцсетях сотрудники оранжереи. - Сегодня мы работаем до 16:00. Приходите за кофе. Мы когда его варим, у кофемашины тепло стоять.

Такая же аховая ситуация была и в воскресенье. 6 октября для посещений оранжерея была открыта лишь до пяти вечера. Причина тому - субботняя авария в Виленском переулке. Здесь утром 5 октября рванула труба теплотрассы. В итоге у дома номер 9 образовалась дыра диаметром 5 метров заполненная кипятком.

Вот такая "черная дыра" появилась в центре Петербурга. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Вот такая "черная дыра" появилась в центре Петербурга. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Местные жители шутили, что теперь у них есть горячие источники, возможно даже целебные. Но вот сотрудникам оранжереи было не до шуток. За окном был едва-едва плюс и теплолюбивые растения начали мерзнуть - пришлось доставать электрообогреватели, но их мощности едва хватало.

И если в дома тепло возвращается довольно быстро, то исторической оранжерее не повезло.

- Немного жаль, что выборы прошли раньше начала отопительного сезона. Получается так, что коммунальщики могут уже и не стараться, - сожалеют в соцсетях ее смотрители.

Впрочем, днем 7 октября аварийные службы отрапортовали о завершении работ и пообещали дать тепло. Тропическая флора застыла в ожидании...

Справка «КП»:

Строительство оранжереи было задумано еще Екатериной Великой при обустройстве Таврического сада в 1782 году. Свой нынешний вид она приняла в начале прошлого века. Здание построено по проекту архитектора Александра Баха. Зрителям отечественного кино оранжерея известна по одной из серий фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
Путешествующим по «Серебряному ожерелью» выдадут паспорт туриста
Погуляла и вернулась: В Петербурга нашлась пропавшая почти год назад школьница
Ехавший из Эстонии микроавтобус разбился на Таллиннском шоссе
Старшеклассницу ночью похитили на Лиговском проспекте и вывезли в Мурино
Житель Ленобласти расстрелял дворовую собаку, которая его облаяла
За махинации на миллиард рублей от имени Фон Мессинг петербуржец получил 5 лет условно
В трех районах Санкт-Петербурга поменяются трамвайные маршруты
«Лексус» за 7,5 миллионов рублей угнали у москвича в Петербурге
Полиция поймала мигранта, зарезавшего приезжего у «Пятерочки»: оба были нелегалами
В Тихвине восьмиклассник в подъезде изнасиловал шестилетнюю девочку
В Красном Селе с путепровода улетел грузовик
Сестра основателя Facebook Цукерберга прогулялась по «великолепному» Петербургу
Из-за дорожных работ на две недели по участку проспекта Энгельса перестанут ходить трамваи
Дзюба купил? Бэтмобиль за 55 миллионов рублей заметили в Петербурге
Пенсионерка погибла в страшном ночном ДТП на проспекте Энгельса
В Пулково аварийно сел самолет из Пекина
Петербургские инспекторы ГИБДД включились в Tetris Challenge
Съемки фильма о Цое перекроют Литейный мост и улицы рядом с ним