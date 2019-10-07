Оранжерея Таврического сада замерзают без отопления

Оранжерея Таврического сада - уголок тропиков в Санкт-Петербурге, именно здесь, в лютый холод, можно не только согреться душой и телом, но и посмотреть на уникальный для северного города растения. Вот только сейчас сама южная флора находится на грани ледникового периода, ведь из-за коммунальной аварии тепла в оранжерее нет уже третий день.

- Продолжаем хронику холодных тропиков. Отопление так и не дали. Авария тут, авария там, трубы как решето - это нам говорят коммунальные службы, - жалуются в соцсетях сотрудники оранжереи. - Сегодня мы работаем до 16:00. Приходите за кофе. Мы когда его варим, у кофемашины тепло стоять.

Такая же аховая ситуация была и в воскресенье. 6 октября для посещений оранжерея была открыта лишь до пяти вечера. Причина тому - субботняя авария в Виленском переулке. Здесь утром 5 октября рванула труба теплотрассы. В итоге у дома номер 9 образовалась дыра диаметром 5 метров заполненная кипятком.

Вот такая "черная дыра" появилась в центре Петербурга. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Местные жители шутили, что теперь у них есть горячие источники, возможно даже целебные. Но вот сотрудникам оранжереи было не до шуток. За окном был едва-едва плюс и теплолюбивые растения начали мерзнуть - пришлось доставать электрообогреватели, но их мощности едва хватало.

И если в дома тепло возвращается довольно быстро, то исторической оранжерее не повезло.

- Немного жаль, что выборы прошли раньше начала отопительного сезона. Получается так, что коммунальщики могут уже и не стараться, - сожалеют в соцсетях ее смотрители.

Впрочем, днем 7 октября аварийные службы отрапортовали о завершении работ и пообещали дать тепло. Тропическая флора застыла в ожидании...

Справка «КП»:

Строительство оранжереи было задумано еще Екатериной Великой при обустройстве Таврического сада в 1782 году. Свой нынешний вид она приняла в начале прошлого века. Здание построено по проекту архитектора Александра Баха. Зрителям отечественного кино оранжерея известна по одной из серий фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».