На Большом проспекте Васильевского острова появилась велодорожка

Радостная новость для любителей крутить педали – на Васильевском острове появилось 2 километра велодорожки. Свеженькую разметку нанесли на Большом проспекте. И теперь от 1-й линии до Наличной улицы вдоль проезжей части виднеется новая полоса. Момент работ на дороге заметили петербуржцы в ночь на воскресенье, 6 октября. И поделились фото события в соцсети. Отклик на него оказался разным: кто-то рад велодорожке, а кого-то смутило время года для таких работ. Ведь сезон двухколесных подходит к концу, а скоро и вовсе в Петербурге выпадет снег!

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Выделенку для велосипедов рисуют на Ваське. К зиме 00:00 00:00

«Октябрь – самое время. Сейчас засыплет снегом, потом пошкрябают ковшами», – написал один из пользователей соцсети в комментариях.

Впрочем, ждали велодорожку на Большом проспекте Васильевского острова действительно давно. Еще в 2017-м разместить ее там предложили петербуржцы в рамках проекта «Твой бюджет». Инициатива эта победила, и «нарисовать» дорожку как раз и было в планах Комитета по развитию транспортной инфраструктуры в 2019-м году. Стоимость ее оценивается в сумму чуть больше 5 миллионов рублей.

К слову, на фоне появления новой дорожки вновь разгорелась извечная «борьба» между велосипедистами и автомобилистами. Речь идет о парковке машин: теперь железного коня тут не оставишь – эвакуируют.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель региональная общественной организации автомобилистов «СПб. Авто»:

– В целом развивать инфраструктуру нужно, но делать это с учетом интересов других участников дорожного движения. Если велодорожка прокладывается с ущемлением прав автомобилистов или пешеходов, то ее не нужно рисовать. Если речь об этом не идет, тогда почему бы и нет. Например, на Пискаревском проспекте. А когда мы «крадем» у пешеходов тротуары, а у автомобилистов и без того не хватающую парковку, – то это не очень хорошая история. На Большом проспекте – вполне уместна велодорожка. Правда, за зиму ее закидают снегом с реагентами, на ней будут парковаться. И летом мы ее скорее всего не увидим, придется вновь потратиться, чтобы привести велодорожку в порядок.