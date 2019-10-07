Студенты из Петербурга просят президента сохранить старейший лесотехнический вуз России

Студенты и преподаватели старейшего лесного вуза страны, основанного в 1803 году императором Александром Первым, – Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова – записали видеообращение к Путину, Медведеву, Матвиенко, Володину, руководителям министерств и федеральных служб. Цель – предотвратить объединение университета с другим крупным вузом города – Санкт-Петербургским университетом промышленных технологий и дизайна.

– Поддержите нас и остановите развал лесного образования! – взывают ученики и педагоги. – Наш ректор Юрий Беленький называет главным мотивом объединения недостаточное финансирование. Но нет никаких гарантий, что такое преобразование принесет новые деньги. Зато оно точно нанесет урон профессиональному лесному образованию. Недостаток кадров грозит катастрофическими последствиями для лесов нашей Родины. У нас есть идеи и разработки для внедрения в законодательство и производство. За нами будущее лесной науки и лесов России.

Слухи о слиянии двух вузов поползли с начала учебного года, а к середине сентября недобрая для многих студентов и педагогов весть получила огласку. Решение объединить ЛТУ с другим университетом выглядело абсурдно даже не потому, что это крупнейший и старейший лесной вуз России, а потому, что совсем недавно, в 2018 году, Медведев поручил проработать вопрос создания на базе ЛТУ отраслевого научно-образовательного центра.

– Очевидных оснований для присоединения, кроме попытки решить накопившиеся управленческие проблемы, нет, – считают противники слияния. – Насколько известно, в мае-июле 2019 года Минобрнауки России проводило комплексную проверку деятельности ЛТУ, которая выявила многочисленные нарушения.

В сети появилась петиция, которую на момент подготовки публикации подписали почти 10 000 человек. А вскоре, 17 сентября, создали комиссию из представителей ученого совета университета. Она должна решить, нужно ли объединять два вуза.

К слову, Бюро Научного совета РАН уже высказало мнение, что ЛТУ важно сохранить как самостоятельное юрлицо и открыть на его базе научно-образовательный центр. А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уже обратился к министру образования: попросил учесть мнение студентов и преподавателей и не навредить качеству подготовки специалистов лесной отрасли.