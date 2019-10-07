2019-10-07T20:15:00+03:00
Спорт

Дзюба вложился в ресторан на Невском: Фанаты «Зенита» разоблачили начинающего бизнесмена

Артем официально покупку не комментирует, но выкладывает в Instagram двусмысленные посты
Степан СТЕПАНОВ
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Источники сообщают, что Артем Дзюба приобрел в центре Невского ресторан.Источники сообщают, что Артем Дзюба приобрел в центре Невского ресторан.Фото: Александр ГЛУЗ
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Артем Дзюба сейчас не только самый узнаваемый и известный российский футболист, но и один из самых богатых. Годовой доход нападающего сине-бело-голубых, по данным, опубликованным на Sports.ru, равен 3,6 млн Евро, что в пересчете на рубли составляет 259 млн рублей. Сумма впечатляющая, при этом к транжирам Артема сложно отнести - все покупки как будто по делу. Но сегодня поклонникам форварда ФК «Зенит» стало известно о многомиллионной сделке - Дзюба, якобы, приобрел один из ресторанов с панорамным видом в самом центре Петербурга. Совпадение или нет, но на днях в Instagram у Дзюбы появился ролик из одного из заведений на крыше.

- Дзюба ресторан уже купил, - то ли с завистью, то ли с восторгом отмечает meatovik. - Теперь знаем, где фанатами победы праздновать.

Как стало известно «КП» - Петербург», Артем Дзюба действительно оформил куплю-продажу гостиницы и ресторана. Произошло это еще на прошлой неделе. Речь идет о месте под названием «1880» в Тележном переулке.

- Артем долго обсуждал финансовые моменты сделки: срок окупаемости, количество дополнительных вложений, загрузку номеров и ресторана, количество персонала, - сообщил источник. - Один из мужчин, который пришел вместе с Артемом, достаточно подробно говорил о количестве и типах номеров, показывая все на планах.

В качестве подтверждения информации стоит отметить, что, по словам бывших сотрудников отеля, это был не первый визит в отель и ресторан Дзюбы. До этого футболист приезжал туда с юристами и консультантами для оценки объекта инвестиций. Видимо, все устроило и осталось дождаться официального подтверждения этой новости. Новоиспеченный бизнесмен пока хранит молчание и комментариев не дает.

Также утром появилась информация, что Артем Дзюба купил Бэтмобиль. Игрушка также оказалась не из дешевых - 55 миллионов рублей.

Красотенька: Дзюба хвастается рестораном в центре Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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