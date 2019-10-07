Гендиректор Black Star Пашу - о скандале с L'One: «Леван передернул факты и выставил себя жертвой, но это не так»

Black Star разрастается на всю индустрию развлечения: от бургерной до маркетингового агентства. При этом многогранный бизнес не обходится без резонансных конфликтов: суд с L’One, удаленный клип Тимати о Москве, найденный плагиат в одежде бренда. В гостях у Радио «Комсомольская правда в Петербурге» побывал сооснователь лейбла Павел Курьянов (Пашу), который поделился будущими планами о развитии компании, откровенно рассказал о последних скандалах и назвал рецепт успеха современного артиста.

О МНОГОГРАННОСТИ ЛЕЙБЛА

- Black Star – изначально музыкальный лейбл. А сейчас под этим «зонтиком» есть автомойки, бургеры…

- Еще одежда, картинг, барбершоп. Есть дистрибуция музыки, маркетинговое агентство. Что-то еще есть (смеется).

- Что дальше, Павел? Илон Маск, например, в свое время бросил бизнес и занялся развитием космонавтики. У вас какие мысли есть?

- Если говорить глобально, на 10 лет вперед, то мне хочется, чтобы мы создавали инновационные продукты в индустрии развлечения. У нас это было с картингом. На рынки у всех газовые машины, а у нас это электрокары – такого уровня в России в принципе нет. Мне хочется, чтобы все наши продукты были такими. Я думаю, этим путем мы и будем следовать.

- На космонавтику не замахнетесь, развлечение в первую очередь?

- Да. Все-таки мы про музыку, про стиль, про развлечение для молодежи. То, что дает эмоции людям, чтобы они в нашей непростой жизни чувствовали, что живут и радовались.

pashuofficial Никогда не останавливаемся на достигнутом!

О СКАНДАЛАХ

- Состав исполнителей в лейбле Black Star часто обновляется. Сейчас у вас 14 артистов. А ушли?

- Ушли 3 человека. У них закончился контракт за последние полтора года.

- Это вы так формулируете – «закончился контракт»?

- Да, артист может его продлить, либо не продлить. Кто не хотел этого делать, с теми мы разошлись.

- Просто ушедшие артисты утверждают, что продюсеры их обманывали. Скандал на скандале…

- У нас только с одним артистом был конфликт, который до сих пор не закрыт. Собственно говоря, у нас в ближайшее время суд, который по юридической части покажет, обманывали мы его или нет. А «по понятиям»… Ну, реальная картина совсем не такая, какой ее показал L’One.

- То есть у каждого своя правда?

- Нет, правда всегда одна. Вопрос в том, кто и как ее доносит. Леван передернул некоторые факты и выставил себя в роли жертвы, но это не так.

- А скандал вообще нужен для того, чтобы добиться успеха?

- Нет, скандал не нужен.

Сооснователь Black Star: У нас только с одним артистом был конфликт, который до сих пор не закрытФото: Андрей ГАШЕВ

- Но лейблы Black Star сопровождают скандалы каждый день!

- В принципе, когда ты популярный и создаешь какие-то вещи, которые находятся на стыке тех, кому нравится/не нравится – скандалы сами автоматически происходят. Либо кто-то завидует, либо кому-то не нравится. Ты будто переходишь кому-то дорогу. Допустим, в Америке не так много подобных скандалов. А в России своя особенность есть у людей – мы более завистливые, чем радующиеся за чужие успехи.

- То есть вот эти шорты армейские, которые с AliExpress, песня «Москва» - это все зависть?

- По поводу шорт – у нас в коллаборации было 54 артикула. И лишь один из них был похож на шорты с AliExpress. И почему-то люди зацепились за это. А на остальные 53, которые были ни на что не похожи, не обратили внимание! В целом, считаю, что эта коллаборация очень крутая. На рынке такое впервые, когда государственная машина делает совместку с модным молодым брендом.

По поводу клипа и песни «Москва» - Тимати просто хотел поздравить свой город. У него есть своя определенная позиция в отношении государства и руководителей страны. Да, он хотел выразить им поддержку. Но когда понял, что обидел людей, то песню удалил. Не все всегда просчитать можно.

- Еще и момент неудачный – резонансные выборы в Мосгордуму.

- Да, у Тимура точно не было осознанной задачи обидеть и оскорбить кого-то. Иначе я об этом точно знал бы.

pashuofficial Давно не испытывал такого музыкального воодушевления.

О СЕКРЕТЕ УСПЕХА АРТИСТА И ВСЕГО БИЗНЕСА

- Какие критерии успешности артиста по версии Павла Курьянова?

- Я думаю, что это популярность артиста на протяжении долгого времени. Больше, чем 3 успешных песни. Когда артист от 2 до 5 лет подряд держит позиции и может собирать залы на 5-7 тысяч человек – это успех. Когда у артиста количество стримингов в год в Apple Music больше 100 млн – это тоже успех.

- Это продюсерская работа?

- Совместная. Ни один продюсер не сможет бездарного артиста сделать звездой на долгое время. И ни один суперталантливый артист без сильной команды не задержится в топе. Многие выпускают песни, которые становятся хитами на время от 3 месяцев до года, а после приходят другие артисты и убирают их. Потому что без второго сильного по-настоящему успешным не станешь. Это происходит сплошь и рядом каждый день.

- А вы считаете себя успешным человеком?

- Я стараюсь им быть, но не могу сказать, что я уже успешный. Работаю каждый день над тем, чтобы становиться лучше. У меня достаточно много минусов, в том числе, по бизнесу, которые я стараюсь устранить. Для этого я усиливаю свою команду, которые круче меня в других вопросах, и работаю над собой.

- Сколько времени занимает все это? Вот Льюис Кэрролл сказал в свое время, что для того, чтобы стоять на месте – нужно бежать изо всех сил.

- Так и есть! Очень много времени у меня уходит на бизнес. Я целый день нахожусь в переговорах со своей командой в мессенджерах, в звонках. Личная жизнь периодически от этого страдает. А в тот момент, когда я ставлю на первый план именно своих родных и работе уделяю меньшее значение, то в бизнесе начинают всплывать разные «подснежники». Нужен баланс.

pashuofficial Каждое утро, открывая глаза и видя перед собой улыбающееся лицо Фиксика, все ещё не привычно осознавать, что нас уже трое Причём с каждым днём крошка устанавливает все больше своих условий Скоро родители будут будут по углам расставляться

О РЕЦЕПТЕ СЧАСТЬЯ

- А где в такой насыщенной жизни счастье? Вы счастливый человек?

- Да, я счастлив. Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Я развиваю свой бизнес и вижу, как это завораживает других людей. Другие люди тоже понимают, что это возможно. И, конечно, я счастлив в личных отношениях. У меня любимая жена и очаровательная дочка. Я нахожу время на семью и нам очень хорошо вместе. Поэтому говорить о том, что я несчастный – это, как минимум, неуважительно относиться к тем возможностям, которые у меня в жизни есть.

- Павел, дайте напоследок совет тем людям, кто прямо сейчас собирается выйти из зоны комфорта.

- Просто надо взять и сделать это. Большинство людей только постоянно собираются, а нужно просто взять и сделать все прямо сейчас. Начать хотя бы с самых простых вещей. У меня есть племянник, который тоже постоянно собирается что-нибудь сделать год за годом, а затем все бросает. Находит одни оправдания, почему он заканчивает – то эти слишком тупы, то эти нехорошие или у всего дела якобы нет никакой перспективы. Поэтому нужно брать и делать, даже если это не доставляет удовольствия. Запомните, легко никогда не будет.