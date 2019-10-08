2019-10-08T14:55:10+03:00
Общество

Uber списал с петербурженки 170 тысяч рублей за поездки, которые она не совершала

Мошенники воспользовались кредитной картой девушки и катались за ее счет на такси целый год
Анна СВЕТЛАКОВА
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Ольга теперь оплачивает поездки на такси, которые не совершалаОльга теперь оплачивает поездки на такси, которые не совершала
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«Денег на вашей кредитной карте не осталось». Таким заявлением работники банка ошарашили 34-летнюю жительницу Петербурга Ольгу М. Девушка получила карту в банке «Русский стандарт» в 2013 году и первое время ей почти не пользовалась. Выписки проверяла раз в месяц, а смс-оповещения о снятии денег ей не приходили, потому что привязанный к банку номер телефона у нее был заблокирован. Девушка даже и предположить не могла, что ее состоянием вовсю пользуются мошенники.

- Одобренный лимит по карте у меня был 189 тысяч рублей, - рассказала "КП-Петербург" Ольга. - В октябре 2015 года, как я потом узнала, у меня Uber начал снимать небольшие суммы. Сначала это было по 150 рублей. Когда я проверяла выписку, я их не замечала. Думала, что это какая-то покупка по мелочи в магазине. На самом деле тогда у меня не самый лучший период в жизни был: я попала в ДТП, сломала ребро и занималась лечением.

Ольга обнаружила, что ее картой пользуются мошенники лишь через год

Ольга обнаружила, что ее картой пользуются мошенники лишь через год

Пропажу денег Ольга заметила лишь через год.

- У меня мать приехала в Петербург, ей надо было снять комнату, - вспоминает Ольга. - Я пошла в банк, а денег на карте не оказалось! Мы стали проверять выписку, и тогда мне сотрудник банка мне рассказал, что у меня были поездки на такси. Я стала проверять все суммы снятия денег этим такси и насчитала 174 тысяч рублей. Сам Uber позже насчитал 172 тысячи рублей.

Ольга сразу же обратилась в службу поддержки компании, но там до сих пор ей ничем не помогли.

- Я обратилась в Uber, они просили меня предоставить аккаунт, а какой аккаунт я им предоставлю, если я даже не зарегистрирована в программе? - негодует девушка. - Потом они мне ответили, что требуется запрос МВД. Я написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по стать "Мошенничество". Но пока я не знаю, кто привязал мою карту. В такси лишь подтвердили, что на их реквизиты поступали мои деньги.

Суммы поездок доходили до 1000 рублей

Суммы поездок доходили до 1000 рублей

Сейчас часть денег Ольге вернула платежная система Visa. Там можно опротестовать операции в течение 90 дней. Девушка получила лишь 90 тысяч. Остальные деньги ей приходится платить самой.

- Я понемногу гашу кредитку, - вздыхает Ольга. - Сейчас я должна 67 тысяч рублей. Самое главное, что я не только плачу за мошенников, но еще и проценты за использованные деньги. И никто мне помочь не может.

ОФИЦИАЛЬНО

Мошенников сейчас ищет полиция.

- Неустановленное лицо воспользовалось тем, что за его действиями никто не наблюдает, и неустановленным способом совершило кражу денег на общую сумму 173 470 рублей, - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. - Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В самом Uber на наш вопрос пока не ответили.

Сейчас Ольга разбирается с такси

Сейчас Ольга разбирается с такси

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Данные карты могут сфотографировать даже в ресторане"

- Если карта была привязана к такси, значит злоумышленники знали все данные вашей карты, - поясняет руководитель кластера электронной коммерции Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. - То есть вплоть да вашего CVV2/CVC2. Это те три цифры на обратной стороне карты. Без них совершать платежи невозможно. Этот код могут сфотографировать даже в ресторане, если вы кладете карту на стол или отдаете ее бармену. Также здесь нельзя исключать человеческий фактор, когда каким-то образом злоумышленник выведал эти данные обманом. Поэтому ни в коем случае никому не показывайте и не сообщайте эти цифры, даже сотрудникам вашего банка. Получить их иным образом невозможно. Когда мы говорим об утечке данных в Интернет клиентов определенного банка, то там идет информация лишь о клиентах. Кода CVV2/CVC2 в этих базах, как правило, нет. Что же касается платежей, то некоторые системы ограничиваются лишь введением данных карты, не запрашивая при этом подтверждения по СМС. Также это может произойти, если у вас не подключен мобильный банк.

В полиции возбудили уголовное дело

В полиции возбудили уголовное дело

Как избежать мошенничества с вашей картой?

1) Не сообщайте никому данные своей карты, даже если человек представляется сотрудником банка.

2) Подключите СМС-оповещения обо всех операциях по вашей карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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