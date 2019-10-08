Uber списал с петербурженки 170 тысяч рублей за поездки, которые она не совершала

«Денег на вашей кредитной карте не осталось». Таким заявлением работники банка ошарашили 34-летнюю жительницу Петербурга Ольгу М. Девушка получила карту в банке «Русский стандарт» в 2013 году и первое время ей почти не пользовалась. Выписки проверяла раз в месяц, а смс-оповещения о снятии денег ей не приходили, потому что привязанный к банку номер телефона у нее был заблокирован. Девушка даже и предположить не могла, что ее состоянием вовсю пользуются мошенники.

- Одобренный лимит по карте у меня был 189 тысяч рублей, - рассказала "КП-Петербург" Ольга. - В октябре 2015 года, как я потом узнала, у меня Uber начал снимать небольшие суммы. Сначала это было по 150 рублей. Когда я проверяла выписку, я их не замечала. Думала, что это какая-то покупка по мелочи в магазине. На самом деле тогда у меня не самый лучший период в жизни был: я попала в ДТП, сломала ребро и занималась лечением.

Ольга обнаружила, что ее картой пользуются мошенники лишь через год

Пропажу денег Ольга заметила лишь через год.

- У меня мать приехала в Петербург, ей надо было снять комнату, - вспоминает Ольга. - Я пошла в банк, а денег на карте не оказалось! Мы стали проверять выписку, и тогда мне сотрудник банка мне рассказал, что у меня были поездки на такси. Я стала проверять все суммы снятия денег этим такси и насчитала 174 тысяч рублей. Сам Uber позже насчитал 172 тысячи рублей.

Ольга сразу же обратилась в службу поддержки компании, но там до сих пор ей ничем не помогли.

- Я обратилась в Uber, они просили меня предоставить аккаунт, а какой аккаунт я им предоставлю, если я даже не зарегистрирована в программе? - негодует девушка. - Потом они мне ответили, что требуется запрос МВД. Я написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по стать "Мошенничество". Но пока я не знаю, кто привязал мою карту. В такси лишь подтвердили, что на их реквизиты поступали мои деньги.

Суммы поездок доходили до 1000 рублей

Сейчас часть денег Ольге вернула платежная система Visa. Там можно опротестовать операции в течение 90 дней. Девушка получила лишь 90 тысяч. Остальные деньги ей приходится платить самой.

- Я понемногу гашу кредитку, - вздыхает Ольга. - Сейчас я должна 67 тысяч рублей. Самое главное, что я не только плачу за мошенников, но еще и проценты за использованные деньги. И никто мне помочь не может.

ОФИЦИАЛЬНО

Мошенников сейчас ищет полиция.

- Неустановленное лицо воспользовалось тем, что за его действиями никто не наблюдает, и неустановленным способом совершило кражу денег на общую сумму 173 470 рублей, - говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. - Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В самом Uber на наш вопрос пока не ответили.

Сейчас Ольга разбирается с такси

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Данные карты могут сфотографировать даже в ресторане"

- Если карта была привязана к такси, значит злоумышленники знали все данные вашей карты, - поясняет руководитель кластера электронной коммерции Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. - То есть вплоть да вашего CVV2/CVC2. Это те три цифры на обратной стороне карты. Без них совершать платежи невозможно. Этот код могут сфотографировать даже в ресторане, если вы кладете карту на стол или отдаете ее бармену. Также здесь нельзя исключать человеческий фактор, когда каким-то образом злоумышленник выведал эти данные обманом. Поэтому ни в коем случае никому не показывайте и не сообщайте эти цифры, даже сотрудникам вашего банка. Получить их иным образом невозможно. Когда мы говорим об утечке данных в Интернет клиентов определенного банка, то там идет информация лишь о клиентах. Кода CVV2/CVC2 в этих базах, как правило, нет. Что же касается платежей, то некоторые системы ограничиваются лишь введением данных карты, не запрашивая при этом подтверждения по СМС. Также это может произойти, если у вас не подключен мобильный банк.

В полиции возбудили уголовное дело

Как избежать мошенничества с вашей картой?

1) Не сообщайте никому данные своей карты, даже если человек представляется сотрудником банка.

2) Подключите СМС-оповещения обо всех операциях по вашей карте.