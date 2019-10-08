Восьмиклассница из Петербурга ушла поздравить подругу с Новым годом и вернулась домой в октябре

15-летняя Арина из Петербурга ушла из дома «к подружке» вечером 31 декабря 2018 года. Сказала, что поздравит и вернется к новогоднему семейному торжеству. Но мама, папа и двое братьев Арину так и не дождались. Новый 2019-й год родители встретили в отделении полиции: подруга даже не знала, что Арина собиралась к ней в гости, а ее телефон был выключен.

Мобильник восьмиклассница заблокировала спустя две минуты после того, как отправила родителям сообщение, что она у подруги и что все хорошо. Когда к утру люди в форме запеленговали аппарат, он уже был в чужих руках.

Беглянка избавилась и от телефона, и от страничек в соцсетях (их у нее нашлось множество), и от верхней одежды, чтобы скрыться от камер видеонаблюдения. С собой девушка взяла паспорт, два загранпаспорта (один – с истекшим сроком действия), свидетельство о рождении и энную сумму накоплений наличкой (уже постфактум родители узнали о подозрительной финансовой активности на банковской карте дочки).

Записку, в которой Арина просила ее не искать, близкие в суматохе заметили не сразу. Но от чего она бежала, родители понять не могли: и дома, и в школе все было хорошо. Арина хоть и не отличалась общительностью, зато проявляла себя как талантливый художник, лингвист и программист.

Весь январь мама и папа вместе с волонтерами прочесывали Петербург. Появлялись сообщения из других регионов, была даже информация, что 31 декабря Арина купила по загранпаспорту билет на пароход. Но на деле все это не подтвердилось, и поиски сосредоточили в Петербурге.

В феврале следователи завели дело по страшной статье «Убийство». Но родители верили, что Арина жива. Просто, может, ошиблась, может, поверила кому-то и попала в беду. Чтобы дочь всегда могла выйти на связь, ее папа Александр завел странички во всех социальных сетях, какие только существуют. Вскоре родственники записали видеообращение, в котором умоляли Арину вернуться.

– Если ты вдруг обижена на нас, не стоит: мы очень сильно тебя любим, – говорил с экрана отец школьницы. – Пожалуйста, если ты все-таки не уверена или боишься, поменяй свое решение, найди нас или обратись к нам. Включены все телефоны, все мессенджеры и почты. Сообщи нам о себе! Мы очень ждем, не можем без тебя...

И, кажется, Арина услышала. Девушка постучала в дверь отчего дома 4 октября 2019 года, спустя девять месяцев после того, как обещала вернуться к новогоднему ужину.

– Родителям девушка пояснила, что работала в различных заведениях общественного питания, снимала квартиру, – сообщает ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Чтобы ее не узнали, пришлось изменить внешность: перекрасить волосы и сделать пирсинг на лице.

– В настоящее время выясняют все обстоятельства отсутствия школьницы, – сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой. – Изучат условия жизни ребенка в семье и причины ее ухода.

Факт возвращения Арины «Комсомолке» подтвердили ее отец и старший брат.

– Мы сейчас находимся все в ситуации, когда непонятно, что и как нам предпринимать, – пояснил «Комсомолке» папа Арины. – Нужно обеспечить спокойную жизнь и восстановление социализации Арины с наименьшими издержками.