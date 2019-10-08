Смотровые площадки с бесплатными биноклями таинственно исчезли в Санкт-Петербурге

В конце июня в Санкт-Петербурге на Васильевском острове появилось несколько новых смотровых площадок с бесплатными биноклями. Кто и для чего их установил, так и осталось загадкой, но жители и гости города новинку оценили: в погожий денек у окуляров на массивных металлических тумбах собирались целые очереди. Бинокли простояли на своих местах почти четыре месяца, а в начале октября неожиданно стали исчезать.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Загадочная история с бинокулярами на Ваське 00:00 00:00

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

Демонтировали тумбы, по словам очевидцев, точно так же, как и ставили: без шума и пыли, быстро и аккуратно. А самое главное – непонятно, кто и зачем.

В администрации Василеостровского района на просьбу прояснить ситуацию лишь развели руками.

Демонтировали бинокли так же, как и устанавливали - быстро и аккуратно, без лишнего шума и пыли. Фото: паблик "Протестный Петербург"

- Когда бинокли только появились, мы звонили компании-изготовителю, пытались выяснить, кто их поставил, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе ведомства. – Там нам ничем помочь не смогли: сказали, что это конфиденциальная информация, и собственник, если захочет, сам все скажет. Мы просили передать ему наш телефон для связи, но, увы, ответа так и не дождались.

Ничего о биноклях толком не знают и в «Мостотресте». Там нам рассказали, что и сами были бы не против узнать личность таинственного благодетеля, да все никак не складывается.

- Мы сразу организовали, скажем так, расследование, - отметили в учреждении. – Потому что нужно как-то зафиксировать факт, определить, кто будет заниматься их обслуживанием, уборкой прилегающей территории. Мы отправляли запросы в КГИОП, в администрацию района, в администрацию города, но никто так и не смог ответить нам на простой, казалось бы, вопрос: чьи это объекты. А потом их внезапно начали убирать – первый бинокль пропал в пятницу, остальные тоже понемногу демонтируют. Почему – для нас самих большой вопрос.

Со смотровых площадок открывались отличные панорамы самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕ СОГЛАСОВАЛИ?

В строительной компании, которая занималась демонтажем тумб с биноклями, нам сообщили, что это попросила сделать администрация, потому что их установка не была согласована с городскими службами. В конце концов нам удалось выйти на представителя человека (или группы людей?), которая и организовала установку смотровых площадок – некого Константина. Однако ни подтверждать, ни опровергать версию о конфликте с администрацией он не стал и подробнее о проекте рассказать отказался, сославшись на всю ту же «конфиденциальную информацию».

В администрациях Санкт-Петербурга и Василеостровского района оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Мы следим за развитием событий.