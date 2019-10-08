Полиция Петербурга сможет наказывать за нарушение «закона о тишине»

Бороться с шумными соседями по ночам станет проще. В Петербурге подготовили поправки в городское законодательство. Они дадут право полиции напрямую иметь дело с нарушителями «закона о тишине» – составлять на них протоколы.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. За тишину по ночам теперь будем платить мы, налогоплательщики - по 10 миллионов в год в адрес полиции 00:00 00:00

Как известно, шуметь в Петербурге в будни нельзя с 22 часов вечера до 8 утра. А по выходным и праздникам - с 22 до 12 часов дня. Однако на деле крикуны, барабанщики, ремонтники, меломаны и прочие соседи, которые не дают спать, за содеянное практически не отвечают. Дело в том, что этому мешает установленный в городе порядок. Реагировать на нарушения ночной тишины в Петербурге может Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а не полиция.

– В первую очередь мы стремились к тому, чтобы наш «закон о тишине» заработал, – объясняет депутат ЗакСобрания Денис Четырбок. – Сейчас состояние дел такое – единственным уполномоченным составлять протокол и привлекать виновных за нарушение тишины является сотрудник комитета по законности. Работают они, как и все чиновники с 9 до 18. А шум у нас начинается с 10 вечера.

Петербуржцы могут обратиться в комитет только в рабочие часы, но зафиксировать шум в ночное время уже никому не удастся. Теперь же все будет по-другому.

– Полиция по соглашению получит возможность составлять такие протоколы. Как известно, она работает круглосуточно, – добавляет Денис Четырбок.

На сайте правительства города уже опубликован текст соглашения между МВД и Смольным. Дело за малым – осталось дождаться подписания документа.

КСТАТИ

Конечно, соглашение предусматривает и новую строку расходов. Вместе с переданными полномочиями из городского бюджета перечислят в МВД необходимые средства. Точных цифр пока нет. Как отметил Денис Четырбок, в ходе предварительной проработки озвучивалась сумма в 5-10 миллионов рублей. Однако точно это станет известно 15 октября, когда проекта закона о бюджете поступит в ЗакСобрание Петербурга.

НА ЗАМЕТКУ

В Петербурге по «закону о тишине» нельзя громко смотреть телевизор, слушать радио и другую звуковую технику. А также петь, играть на музыкальных инструментах, кричать, свистеть, стучать, передвигать мебель, взрывать петарды и другую пиротехнику, делать ремонт и производить строительные работы. Гражданам за нарушение грозит от предупреждения до штрафа размере от пятисот до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц - от пяти тысяч до до двадцати пяти тысяч рублей, а для юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до одного миллиона рублей.