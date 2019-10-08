Привычка жениться: Сергей Семак сыграл очередную свадьбу с бывшей женой

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак снова женится. В отличие от многих спортсменов, он остается верен своему сердцу, ведь на красивейшем итальянском острове Комо он скрепил себя узами брака с бывшей женой Анной. Фотографии счастливых, нарядных молодоженов начали появляться в Instagram приглашенных на мероприятие гостей. Да, и сама Анна Семак опубликовала головокружительную реакцию друзей на свой свадебный наряд.

- Друзья упали в обморок при виде моего нового платья, - прокомментировала невеста видео с лежащим в костюме дизайнером Юрой Питенином.

Торжество все же состоялось 8 октября. Накануне многочисленные гости дарили подарки жениху и невесте, а также пополняли свои Instagram видео и фото с виллы д`Эсте, где проходит свадьба. Надо отметить, что здание является памятником всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Свадьбу супруги решили отметить в солнечной ИталииФото: Instagram.com

Свадебными нарядами семейства, которое уже насчитывает семерых детей, первым в сети поделился звездный визажист Сердар Камбаров, который искренне удивился, узнав, что пара, оказывается, уже успела развестись и снова сойтись.

Напомним, что второй раз предложение своей бывшей жене тренер «Зенита» сделал в самолете.

- Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?

Как рассказывала в соцсетях Анна, сначала она растерялась. Однако потом быстро поняла, что может ответить отцу своих детей только «да».