Аналогов у проекта нет: Новый цирк в Санкт-Петербурге построят к 2022 году

Новый цирк в Санкт-Петербурге в районе метро «Автово» появится уже в ближайшие два-три года и будет способен трансформироваться в концертный зал или развлекательный комплекс. Деталями проекта с «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 8 октября, поделился генеральный директор компании «Росгосцирк» Владимир Шемякин.

По словам Шемякина, новый цирк не будет иметь аналогов в других городах России. В компании планируют строить его по новым технологиям.

- Его главной особенностью станет зрительный зал, способный трансформироваться в концертный или развлекательный комплекс, - рассказал наш собеседник. – Он будет рассчитан почти на 3 000 человек. При этом производственная площадь самого здания составит 14 000 квадратных метров.

Разместить новый цирк планируется на месте уже существующего цирка-шапито в Автово. Сейчас он находится на этапе предпроектных разработок, которые ведет «Росгосэкспертиза».

- После того, как они закончатся, мы приступим непосредственно к работе над проектом, - отметил Шемякин. – По предварительным оценкам его стоимость составит около 100 миллионов рублей. По результатам проектирования будут определены смета и сроки строительства.

Предполагается, что финансирование проекта возьмет на себя государство. Новое здание цирка, как ожидают в компании, сможет принять первых зрителей уже до 2022 года.