2019-10-08T19:19:11+03:00
Общество

Аналогов у проекта нет: Новый цирк в Санкт-Петербурге построят к 2022 году

В компании «Росгосцирк» поделились деталями проекта
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новый цирк в Санкт-Петербурге пообещали построить до 2022 года.Новый цирк в Санкт-Петербурге пообещали построить до 2022 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Новый цирк в Санкт-Петербурге в районе метро «Автово» появится уже в ближайшие два-три года и будет способен трансформироваться в концертный зал или развлекательный комплекс. Деталями проекта с «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 8 октября, поделился генеральный директор компании «Росгосцирк» Владимир Шемякин.

По словам Шемякина, новый цирк не будет иметь аналогов в других городах России. В компании планируют строить его по новым технологиям.

- Его главной особенностью станет зрительный зал, способный трансформироваться в концертный или развлекательный комплекс, - рассказал наш собеседник. – Он будет рассчитан почти на 3 000 человек. При этом производственная площадь самого здания составит 14 000 квадратных метров.

Разместить новый цирк планируется на месте уже существующего цирка-шапито в Автово. Сейчас он находится на этапе предпроектных разработок, которые ведет «Росгосэкспертиза».

- После того, как они закончатся, мы приступим непосредственно к работе над проектом, - отметил Шемякин. – По предварительным оценкам его стоимость составит около 100 миллионов рублей. По результатам проектирования будут определены смета и сроки строительства.

Предполагается, что финансирование проекта возьмет на себя государство. Новое здание цирка, как ожидают в компании, сможет принять первых зрителей уже до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Миллион рублей за поддельных «Ждунов» заплатит петербургский производитель игрушек
Взрыв электросамоката выбил окна из квартиры многоэтажки в Металлострое
Мюзикл выпускницы СПбГИКиТ получил награду в Каннах
Неувядаемый Жирков обошел Дзюбу и стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре
Полезное приложение по вызову спасателей-добровольцев заработало в Петербурге
Бесплатный Wi-Fi и USB-зарядки: Как будут выглядеть «умные остановки» в Петербурге
Жители Петербурга делают селфи с огромной головой на фоне Эрмитажа
Карельская красавица вышла замуж за футболиста и постит фото из Бразилии
Неадекватный посетитель больницы в Киришах угрожал ножом медсестре
Власти Петербурга получили право контроля работы метро
Благодаря соцсетям бродячий кот Миша из парка «Монрепо» в Выборге перебрался в столицу
Грузовик смял пополам легковушку в лобовом ДТП в Ленобласти, трое погибли
Житель Карелии объяснил, зачем «набил морду» банкомату
Создатели Лунтика через суд требуют 10 тысяч рублей от аниматоров из Химок
Петербургских дачников заблокировали в Никольском за 32 незаконных съезда к дороге
В Карелии жители устали ждать милости от властей и сами построили новый мост
Приюты для диких животных в Ленобласти получают долгожданные субсидии от правительства
Заторможенные коровы устроили транспортный коллапс у Дома быта в Тихвине
В Петербурге открылось новое здание Арбитражного суда
Пьяные угонщики разнесли детскую площадку на краденом авто на севере Петербурга