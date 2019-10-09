Устали ждать милости от чиновников: Жители карельского поселка на острове сами построили для себя мост через Ладогу

Больше 20 лет обитатели маленького поселка Сорола на острове Соролансаари в Карелии жили словно робинзоны: со всех четырех сторон их окружали воды Ладожского озера, и единственной связью с «большой землей» был деревянный мост, старый и насквозь прогнивший.

Сорола – поселок маленький. Всего в нем больше 400 участков, но почти все они дачные, постоянных жителей едва ли наберется 20 человек. Вся инфраструктура – больницы, поликлиники, магазины – за десять километров, в городе Лахденпохья. Чтобы до него добраться, нужно пересечь полосу шхер шириной в 40 с лишним метров. Раньше для этих целей сорольцам служил деревянный мост. Когда-то – в советские еще годы, во времена глобального передела имущества – он остался без хозяина, а местная администрация почему-то не взяла его на баланс. Больше 20 лет переправа ветшала, гнила и разваливалась на части, пока поселковые, каждую секунду рискуя свалиться в воду, перегоняли по ней автомобили или перебирались пешком.

Вот так старый мост выглядит сейчас. За неимением альтернатив местные жители продолжали пользоваться им до последнего. Фото: Артем Леонов (vk.com/lahdenpohja)

Неизвестно, сколько бы так продолжалось, но за проблему взялся житель поселка Артур Ольгский. Сам себя он называет заложником ситуации – и не хотел бы во все это лезть, но судьба заставила.

- Я сам здесь живу, жена моя здесь живет, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» Артур. – Наши местные власти, конечно, пытаются что-то делать, но пока мост возьмут на баланс, пока объявят тендер, пока разработают проект, пока построят – пройдет лет пять, не меньше. А переправа нужна сейчас.

Старый и новый мосты расположены вплотную друг к другу. Теперь перед Артуром и другими активистами стоит еще одна серьезная задача - узаконить постройку и поставить на баланс местной администрации. Чиновники уже пообещали помочь. Фото: Артем Леонов (vk.co

Движимый этой идеей, Артур организовал сбор средств среди жителей поселка. За пару месяцев удалось собрать около 780 000 рублей. На эти деньги наш герой купил списанный военный ТММ-3 – тяжелый механизированный мост, предназначенный для движения танков и бронетранспортеров через водные преграды. Мост навели через шхеру, укрепили, поставили самодельные перила. На прошлой неделе через новую переправу проехал первый автомобиль.

- Сейчас нам, конечно, еще много что предстоит сделать, - отмечает Ольгский. - В первую очередь мост нужно узаконить, поставить на баланс, чтобы за ним кто-то следил, обслуживал, чинил при необходимости. В этом нам обещала помочь районная администрация – уже есть рабочая договоренность.