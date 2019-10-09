2019-10-09T12:17:03+03:00
Происшествия

«Сердце разрывается»: В Северодвинске задержали мать, которая на улице избила грудничка, лежавшего в коляске

По словам очевидцев, женщина выместила злость на ребенке, когда не нашла закладку с наркотиками [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Горе-мать уже задержали Фото: vk.com/severodvinsk_lifeГоре-мать уже задержали Фото: vk.com/severodvinsk_life
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Жители улицы Комсомольской в Северодвинске сняли на видео шокирующее поведение женщины, гулявшей по улице с грудничком. Дама стала рыться в траве возле одного из домов, чем и привлекла внимание горожан. Пока мать рыла землю, коляску с малышом заваливало снегом. Женщина то приседала, то поднималась к ребенку, дергая коляску. Так и не найдя в траве то, что искала, горожанка выместила злость на младенце, стала избивать его и трясти. От ударов малыш заплакал, но мать все не могла угомониться и продолжала наносить удары.

- Такая горе-мамаша сегодня избила своего ребенка у нас под окнами, параллельно искала что-то в траве, - рассказала автор видео. - Все перерыла, может, наркоманка? Закладки они ищут или что еще, не знаю. Реально с этим видео пойти в полицию, чтоб ее искали? Позвонить возможности не было.

Избиение ребенка вызвало сильный резонанс в городе.

- Я бы даже босиком выскочила и угомонила такую мамашу, - возмущается одна из горожанок. - Это ужас. При мне один раз такая неадекватная огрела по голове ребенка лет 3-4 на крыльце магазина. Я как раз сзади шла, и в ответ ударив ее своей сумкой, спросила : «Понравилось?». Та даже слова не сказала, они только на беззащитных могут зло вымещать.

Женщина выместила злость на ребенке Фото: vk.com/severodvinsk_life

Женщина выместила злость на ребенке Фото: vk.com/severodvinsk_life

Местные жители сразу же обратились в полицию.

- Реальность тут такова, мама реально наркоманка и искала закладку, поведение девушки вызвано ломкой, - возмущаются жители Северодвинска. - Ребенка надо срочно забирать. Ужас! Аж до слез. Нельзя так оставлять. Это будет повторяться.

Правда, не все горожане уверены, что дама на видео - наркоманка. Многие предположили, что она искала ключи. Правда, это не первый случай, когда эту женщину замечают в неадекватном состоянии.

- В эти выходные она с этой же коляской недалеко от моего дома рыла землю. Еще с ней парень был, - пишет горожанка Юлия.

Нашлись и те, кто готов забрать ребенка к себе.

- Я возьму опеку над этим ребенком, - написала местная жительница Юлия. - Найдите ее, пожалуйста. У меня сейчас сердце разорвется.

Сотрудники полиции уже задержали горе-мать.

- Ее личность уже установили, это женщина 1989 год рождения, - пояснили "КП-Петербург" в УМВД по Архангельской области. - Это действительно мать ребенка, который был в коляске. С ней сейчас работают сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

В Северодвинске мать избила новорожденного в коляске.Видео: ВК "Северодвинск life"

ИСТОЧНИК KP.RU

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