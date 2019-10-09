Чтобы бесследно исчезнуть на девять месяцев, школьница изучала методы работы полиции

Девять месяцев тишины. Девять месяцев горя. На вопрос «Комсомолки», как удалось это пережить, папа 15-летней Алины (имена героев изменены. – Прим. ред.) из Петербурга – восьмиклассницы из приличной семьи, которая сбежала из дома накануне Нового 2019 года, а вернулась только 4 октября, – молчит.

– На связь она не выходила, – говорит Алексей. – И мы, и полиция, и Следственный комитет были в полной неизвестности.

«НАСТОЛЬКО НЕВЕРОЯТНО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОТОРОПЬ»

Поиски Алины, которая пошла «поздравить подругу» с Новым годом вечером 31 декабря и клялась быть к праздничному ужину, а затем исчезла, активно шли весь январь. В феврале по факту пропажи школьницы, которая напоследок оставила родителям записку с просьбой не искать ее, завели уголовное дело по статье «Убийство». Поиск охватил всю страну и даже границу (девушка прихватила с собой два загранпаспорт – действующий и просроченный).

Но все без толку. Нашлась Алина только тогда, когда сама этого захотела: 4 октября девушка просто пришла домой.

– Она рассказала, как прожила эти полгода, но это настолько невероятно, что вызывает оторопь, – признается отец. – У нас пока не сложилось полной картины, как это можно было сделать. Как могла 14-летняя (на момент побега. – Прим. ред.) девочка все настолько подробно продумать и учесть?!

О том, что Алина заблокировала мобильник спустя две минуты после того, как отправила родителям сообщение, что она уже у подруги и что все хорошо, а затем избавилась от аппарата, стало известно уже 1 января. Не помогли и записи камер уличного видеонаблюдения, ведь школьница старательно запутывала следы, пересаживаясь с общественного транспорта на попутки, и сменила верхнюю одежду. После исчезновения Алины родители узнали, что она взяла с собой документы и что, по всей видимости, копила деньги на побег (на банковской карточке была подозрительная финансовая активность). Но, как оказалось, это еще не все.

– Она готовилась к побегу два года, – огорошил Алексей. – Изучала опыт других, методы розыска полиции, связь общества и полиции в плане того, кто бы мог о ней сообщить, а кто нет. Придумала, чем запутать следствие и розыск, для этого создала множество фейковых аккаунтов в разных соцсетях. Продумала путь отхода, изменение внешнего вида, одежды. Знала прекрасно о методах поиска идентифицированных электронных устройств, о следах в радиосетях операторов сотовой связи.

ТЕСТ НА ВЗРОСЛОСТЬ

Все девять месяцев Алина сама себя обеспечивала, подрабатывая в заведениях общепита, и снимала жилье. Причем о работе и жилище школьница позаботилась заранее. Чтобы не вызвать подозрение, девушка зарабатывала «максимально диверсифицированными методами». А чтобы ее не «сдали», не общалась ни с кем из прошлой жизни. По крайней мере, из тех, кто знаком родителям. При этом отец не исключает, что Алина могла поддерживать контакт с прежними друзьями в соцсетях не от своего имени, а от выдуманной личности.

– Вот откуда вдруг такие знания, а главное потребность в них появилась? – рассуждает Алексей. – Я так понял, главным ее желанием было в экстремальных условиях протестировать свою способность жить взрослой жизнью, с полной ответственностью за себя. Похоже, результаты ее полностью удовлетворили. И теперь к ней необходимо относится как к взрослой умной девушке.

Бежать дочь, уверены родители, заставили ее «подростковые представления об окружающем мире: она думала, что полностью одинока». Достучаться «камешек за камешком» до души ребенка папа и мама пытались через ролики, которые выкладывали на «ЮТюб». Обращение к Алине близкие записали в феврале.

– При составлении видео я столкнулся с тем, что никто из ее одноклассников, их родителей, учителей не согласился предоставить 10-секундный ролик с просьбой вернуться, даже ее близкая подруга, – отмечает папа школьницы. – Всегда в школах стараются не светить внутренние неполадки, но отказ всей школы, как будто единого организма, меня крайне удивил. Может, дети и хотели бы, но такое впечатление, что на это был запрет от педагогов. Почему, неясно. Да и неважно уже сейчас.

МЕЧТА О СОБАКЕ

Позже в сети появились еще две записи. Но в них не было мольбы и слез: в них были котики и собачки.

– Алина рассказывает, что видела обращения, но одно видео задело ее особенно, – отмечает отец. – Это видео об играх щенка таксы и котенка, которых мы завели этой весной. Она стала понимать, что количество приятных существ дома увеличилось. К тому же она очень хотела собаку.

И вот Алина постучалась в дверь. Совсем другой человек. Новый цвет волос и пирсинг на лице – далеко не все изменения, которые произошли с ней за такой большой срок.

– Она сильно изменилась и в худшую, и в лучшую сторону, – поясняет Алексей. – Похудела. Непривычна ее внешность. Совершено другие взгляды на жизнь. Появились уверенность, новые суждения.

Теперь школьнице – когда-то тихой хорошистке и талантливой художнице – предстоит «полное восстановление социализации в обществе». Как вернуть дочь к обычной жизни, родители еще не решили. Скорее всего, чтобы избежать лишнего внимания подростков и их родителей, Алину переведут в другую школу.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Леонид АРМЕР, основатель Молодежной службы безопасности, председатель совета Центр защиты и развития личности, психолог:

– Информация о том, как скрыться от правоохранительных органов, лежит в открытом доступе. Уйти от камер видеонаблюдения – это тоже не так трудно, если ребенок задастся такой целью. В соцсетях полно специфических взрослых персонажей, которые всегда готовы «приютить» юных беглецов. Не хотите, чтобы дети убегали? Стремитесь к максимальному контакту и доверию с ними. Лучше этого ничего не придумать в принципе. Но, увы, это доступно далеко не каждой семье.

ОФИЦИАЛЬНО:

Пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу:

– В настоящее время выясняются все обстоятельства безвестного отсутствия школьницы. Будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, и приняты соответствующие меры.