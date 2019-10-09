Члены банды Шамиля Басаева использовали инвалидов и больных детей для сбора денег террористам ИГИЛ*

УШЛИ В РУНЕТ

"Для помощи малоимущим семьям, домам сирот, инвалидам, домам престарелых, пожилым одиноким людям". Такие посты пестрели почти во всех социальных сетях. Группы фонда были в "Инстаграме", "Вконтакте" и мессенджере "Телеграм". Они насчитывали до 11 тысяч подписчиков. Но мало, кто из них знал, что на самом деле скрывается за работой неприметного "благотворительного фонда". Оказалось, что на самом деле собранные деньги шли в Сирию террористам ИГИЛ*.

- Пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием сети Интернет и мессенджера «Телеграм» финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (ИГИЛ*), - рассказывают в ФСБ России. - Под видом благотворительности они собирали деньги, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике.

Силовики уже задержали двух сотрудников "фонда" Фото: СКР/ФСБ РФ

Всего сбором денег для террористов занимались более 100 человек. Среди них, по словам силовиков, были участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

Ячейка экстремистов действовала по всей России. Их сторонников сотрудники ФСБ нашли в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской республике, в Ингушетии, Татарстане, Москвы, Краснодаре, в Ставропольском крае и Тюменской области. Среди регионов был и Петербург.

"ПОМОГИТЕ НАШЕМУ МАЛЫШУ"

Сотрудники ФСБ показали видео с обысков и задержаний сотрудников экстремистской группы. На кадрах запечатлены визитки и символика фонда "Одно тело". Он позиционирует себя как помощь обездоленным. Их сообщества в соцсетях появились в марте-апреле 2018 года и всего через пару дней сообщил, что уже собрал более 100 тысяч рублей. Дальше больше. Например, один из постов посвящен сбору денег ребенку, которому на лечение нужно почти полмиллиона рублей.

Сотрудники "фонда" переслали в Сирию шесть миллионов рублей Фото: СКР/ФСБ РФ

- Дорогие братья и сестры, наш маленький братик в тяжелом состоянии, - гласил пост. - В феврале этого года он потерял сознание, и до сих пор в коме. У него голодание мозга, в Нальчике вскрывали голову, и часть черепа нуждается в протезировании. Появилась возможность отправить в Москву, до сих пор не разрешали. 3 сентября 2019 года должны отправить мальчика самолетом, так как он в коме, специальные условия должны соблюсти.

Насколько правдив пост, остается только догадываться. Деньги собирали, в том числе и на строительство мечетей. В качестве отчета в группах публиковали фото с купленными продуктами или снимок заполненного от руки чека и списка продовольствия. В кадрах часто фигурировали улыбающиеся малыши. По словам сотрудников "фонда", помощь шла и многодетным семьям. Выглядело все настолько правдиво, что люди верили, некоторые благотворители за один раз переводили до 100 тысяч рублей.

"А ОНИ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НЕ СИРОТАМ?"

"Комсомолка" решила связаться с подписчиками этих групп, чтобы узнать, почему они подписаны на благотворительный "фонд" и знают ли они о его предполагаемых целях.

- Это не мошенники. Там есть номера для связи, отчеты и ссылки. Легко проверить, - рассказал "КП-Петербург" подписчик группы из Северной столицы. - Я им деньги не посылал. Просто увидел в "Вконткте" и вступил, потому что они помогают сиротам в моем городе. Дела репосты.

Сотрудники фонда писали, что собирают деньги детям Фото: vk.com

- Вы знаете, что их подозревают в финансировании терроризма? - уточнили мы.

- Если это правда, фонд должны закрыть соответствующие органы. Если их не закрывают - значит вопросов к ним нет. Презумпция невиновности, - уверенно заявил мужчина. Правда, через 10 минут он тут же изменил свое мнение: "Посмотрел новости. Спасибо за информацию".

Про экстремизм, судя по всему, он так и не поверил. Еще одной подписчицей фонда оказалась молодая мама из Петербурга Любовь. На наши слова о финансировании терроризма фондом она ответила - "глупость и обман". Отвечать на вопрос: "Посылала ли она деньги в фонд?", отвечать отказалась.

Так в фонде описывали цели сбора денег Фото: vk.com

ОФИЦИАЛЬНО

Центр управления фондом, по словам силовиков, находился в Кабардино-Балкарии. А отчеты о собранных деньгах направлялись за рубеж. Сотрудники ФСБ уже наведались к членам "фонда" и задержали двоих человек.

- При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере 6 тысяч долларов США и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж, - сообщили в ФСБ РФ.

Сейчас силовики продолжают устанавливать всех членов группы.

Сотрудники ФСБ уже провели обыски и изъяли документы о переводе денег Фото: ФСБ РФ

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить благотворителей от мошенников?

"Проверяйте все документы"

- В первую очередь благотворительный фонд должен быть зарегистрирован в Минюсте РФ, - поясняет координатор проекта "За разумную помощь" ассоциации "Все вместе" Анжелика Иванова. - Во-вторых, у фонда обязательно должен быть свой сайт, на котором опубликованы учредительные документы, реквизиты, финансовая отчетность, там все должно быть содержательно описано: куда именно были направлены деньги, на лечение какого человека, какие мероприятия проведены. Обязательно должны быть контакты фонда, по которым вам отвечает сотрудник. И важный момент - благотворительные фонды никогда не собирают деньги на частные банковские карты. Это должны быть обязательно официальные реквизиты. Фонд также стоит проверить в Интернете.

* - запрещенная в России террористическая организация