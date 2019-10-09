2019-10-09T18:58:55+03:00
Дом. Семья

Свалилась в фонтан, охотясь за уткой: В Петергофе рыжую лису спасли из ледяной воды

Голодное животное рассчитывало на вкусный обед, а вместо этого замерзало среди пышных садов [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Лиса свалилась в фонтан в Петергофе, охотясь на утку. Добрые люди спасли животноеЛиса свалилась в фонтан в Петергофе, охотясь на утку. Добрые люди спасли животноеФото: СОЦСЕТИ
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Петербургская культурная лиса решила прогуляться по роскошным садам и паркам Петергофа, полюбоваться фонтанами и заодно поохотиться. Однако последнее пошло не по плану. Плутовка заприметила утку, замерла, готовясь к прыжку, но совсем не рассчитала, что упадет в фонтан, огороженный высоким парапетом. Оказавшись в ловушке, рыжая начала метаться туда-сюда по каналу, пытаясь выбраться, но все оказалось тщетно. Тогда на помощь посетительнице Петергофа подоспели местные спасатели, которые сумели выловить лису и вернуть ее обратно на землю. За захватывающим шоу в среду, 9 октября, наблюдали все посетители главного российского парка с фонтанами.

- Бедная, в такую холодрыгу в воде, - стали сочувствовать лисе петербуржцы.

Спасение хвостатой плутовки попало на видео. Смелый мужчина без колебания спрыгнул в канал и бросился в погоню за лисой. Вода явно была очень холодная и сковывала движения его и животного, однако спасатель продолжал прямо идти за помощь рыжей красавице. Догнав ее, мужчина взял лису за шкирку так, чтобы на нервах она его не покусала, и отнес на берег.

- Браво, мужчина! Какой вы молодец! Прекрасно, что среди нас есть такие замечательные люди, - восхитились очевидцы.

Дальнейшая судьба лисы пока что не известна. Горожане надеются, что рыжая красотка в тепле, сухости и накормлена, а также впредь будет умнее во время охоты на уток в фонтанах.

В Петергофе спасли лису, упавшую в фонтан во время охоты на утку 9.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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