2019-10-09T19:05:31+03:00
Общество

Дольше служит и не разрушается: асфальт по американской технологии впервые уложили в Санкт-Петербурге

Участок длиной в 10 километров отремонтировали в порядке эксперимента - если он успешно переживет зиму, ноу-хау распространят на другие городские магистрали
Сергей ВОЛЧКОВ
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Асфальт на Выборгском шоссе уложили по американской технологии - по словам специалистов, он вполне может прослужить 12 лет. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-ПетербургаАсфальт на Выборгском шоссе уложили по американской технологии - по словам специалистов, он вполне может прослужить 12 лет. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге завершаются масштабные дорожные работы. Там кладут асфальт – но не просто так, а по новой уникальной технологии. Получившееся покрытие, по прогнозам специалистов, может прослужить не меньше 12 лет и не будет разрушаться под колесами даже самых тяжелых автомобилей.

По словам начальника управления контроля качества и внедрения инноваций «Дирекции транспортного строительства» Андрея Демина, главная особенность новой дороги – в уникальном «рецепте» асфальта. Если раньше его на просторах всей страны, от Мурманска до Владивостока, «замешивали» по одной и той же технологии, которая не менялась десятилетиями, то в нашем случае подход был совершенно другой. Асфальтовую смесь формировали именно такую, какая необходима для конкретного участка – с учетом количества и типа автомобилей, интенсивности движения и множества других факторов.

В мае новый асфальт проверят, а после, если все будет в порядке, распространят технологию на другие городские магистрали - в том числе Пулковское, Киевское и Московское шоссе. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В мае новый асфальт проверят, а после, если все будет в порядке, распространят технологию на другие городские магистрали - в том числе Пулковское, Киевское и Московское шоссе. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

- Первым делом мы собрали всю необходимую статистику, - отмечает Демин. – Посмотрели, какой там трафик, сколько перекрестков, сколько светофоров, как часто формируются пробки. Запросили данные из Гидрометцентра, чтобы выяснить самую низкую и самую высокую температуру – и только после всего этого приступили к формированию асфальтобетонной смеси. Эта технология пришла к нам из Америки, и в России прежде использовалась только на дорогах федерального значения.

Результатом этих сложных изысканий стал, например, более прочный «каркас» из щебня: каждый камешек в новом покрытии плотно пригнан к соседнему. Никаких зазоров не остается – а значит, асфальт не будет сдвигаться и идти волнами, если на нем, скажем, резко затормозит грузовик.

Главная особенность нового покрытия - прочный "каркас" из щебня, который не позволяет асфальту деформироваться под колесами автомобилей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная особенность нового покрытия - прочный "каркас" из щебня, который не позволяет асфальту деформироваться под колесами автомобилей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Новый асфальт планируется уложить на площади порядка 220 000 квадратных метров, - рассказывает наш собеседник. – Это примерно десять километров – от проспекта Энгельса до границы с Ленобластью. На большей части рабочего участка все уже готово. Остался только маленький отрезок от Суздальского проспекта до КАД – его откроют к 26 октября.

Срок службы для нового асфальта, по предварительным прогнозам, составит 12 лет – против шести-восьми у старого. В мае, когда окончательно сойдет снег, участок обследуют специалисты, и если все будет в порядке, технологию распространят в первую очередь на другие городские магистрали: Пулковское, Киевское, Московское шоссе и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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