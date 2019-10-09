"Сначала онемела щека": петербургские врачи распознали у молодой мамы болезнь, которая почти не встречается в России

В Санкт-Петербурге в Центре Алмазова нейрохирурги спасли молодую мамочку с редчайшей патологией мозга – болезнью моямоя. Операцию 24-летней Алине Алиевой сделали в неотложном порядке.

«НИКТО НЕ МОГ ЗАПОДОЗРИТЬ»

Беременность протекала хорошо, пока на седьмом месяце у Алины не начались проблемы со здоровьем – онемела щека, стало трудно говорить. В клинике, куда обратилась девушка, поставили диагноз – рассеянный склероз. С ним она и поступила в плановом порядке в Перинатальный центр при НМИЦ имени Алмазова.

Никаких подозрений на другую болезнь у докторов изначально не возникло. Алина успешно родила здорового ребенка – мальчика – а потом ей неожиданно и резко стало хуже. Буквально за день девушка перестала чувствовать и контролировать левую сторону тела.

Спустя месяц после операций Алина уверенно говорит и ходит - хотя после родов у нее была практически полностью парализована левая половина тела. Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова.

- Симптомы нарастали, и пациентку в итоге пришлось перевести в реанимацию. Экстренно созвали консилиум, девушке сделали МРТ, и было принято решение о срочной операции, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Андрей Сергеев, который оперировал Алину.

«ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ» МОЗГ

Обследование дало четкую картину: мелкие сосуды в мозгу девушки были расширены, а крупные наоборот — сужены до предела, а местами и вовсе перекрыты. «Обескровленный» мозг страдал от нехватки кислорода и питательных веществ: именно поэтому Алина не могла пошевелить рукой и ногой и все хуже говорила. По счастью, картина получилась достаточно характерной, чтобы специалисты быстро определили «скрытого врага». Им оказалась болезнь моямоя – редчайшее для нашего региона заболевание.

Нейрохирург Андрей Сергеев провел две сложнейшие трехчасовые операции и буквально вернул Алину к жизни. Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова.

- Эта болезнь более характерна для стран Востока – в первую очередь Японии, - отмечает Андрей Сергеев. – В России она практически не встречается. Возможно, на усугубление состояния нашей пациентки как-то повлияла беременность, когда все органы у матери испытывают дополнительную нагрузку и фактически работают за двоих. Мне лично за 12 лет работы нейрохирургом доводилось видеть всего два таких случая. Но тогда пациентам делались плановые операции, а в случае с Алиной потребовалось экстренное вмешательство.

СЧЕТ ШЕЛ НА МИНУТЫ

Когда нашу героиню положили на операционный стол, сузившиеся сосуды уже не пропускали кровь, и клетки мозга понемногу начинали отмирать. Над обнаженным мозгом Алины хирурги трудились три часа: соединяли друг с другом участки артерий, чтобы обеспечить ткани кровью, под микроскопом сшивали сосуды иглой и нитью, которые даже невозможно увидеть невооруженным глазом.

Операции Алине сделали в Центре имени Алмазова. Тамошним специалистам все по плечу - в том числе и малоизвестная в России моямоя. Фото: НМИЦ им. В. А. Алмазова.

- Конечно, эту операцию нельзя назвать простой, - констатирует наш собеседник. – Но мы часто выполняем операции на сонных артериях, суженых из-за различных патологий. А это если и не идентичный, то по крайней мере очень похожий процесс. Так что опыт подобных вмешательств у нас был.

Всего Алине сделали две операции – на правом полушарии и на левом. В обход суженных сосудов подключили две артерии, уложили и закрепили на мозговой оболочке участки височной мышцы, чтобы там, в живой ткани, формировалась и росла новая сосудистая сеть, которая сможет дать мозгу дополнительный кровоток. С тех событий прошел уже почти месяц. Сейчас наша героиня все еще находится в Центре Алмазова, за ней постоянно наблюдают врачи. До полного восстановления еще долго – оно, по предварительным прогнозам, оно займет около двух лет – но все идет хорошо. У девушки уже восстановились моторика и речь.

- Сейчас моя главная мечта – побыстрее выписаться и увидеть сына, назвали его Маликом, - поделилась с нами Алина. — Его уже выписали, сейчас он у моих родных. К сожалению, ни мне к нему, ни ему ко мне нельзя – здесь в отделении с посещениями строго. Но я верю, что теперь все точно будет хорошо. Только бы поскорее.