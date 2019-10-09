Городок раздора: В Пушкине снесли детскую площадку, которую «подарили» местным жителям

В городе Пушкин разгорелся скандал: администрацию обвинили в варварском сносе детской площадки. 8 октября игровой городок, который очень любит местная ребятня, сравняли с землей.

«Жители долго и усердно просили чиновников поставить городок. На просьбы власть не отреагировала, и жильцы построили его за свои деньги. Сегодня его снесли, потому что строительство не согласовали с властями», - такое сообщение облетело все городские группы в соцсетях.

В комментариях одни пользователи проклинают власти, другие винят жильцов в самовольстве. «Комсомольская правда» разбиралась, куда и почему пропала игровая зона.

КОММУНАЛЬНАЯ НЕРАЗБЕРИХА

История этой детской площадки началась четыре года назад. В 2015 году неподалеку от дома № 7 на улице Архитектора Данини появились долгожданные горка, карусели и качели. Городок установила строительная компания, которая возводила окрестные дома, однако из-за бюрократических проволочек с землей постройку с властями не согласовали.

Детская площадка до демонтажа. Фото: vk.com/pushkin_story.

- У застройщика было три гектара земли, но потом полгектара отрезали. Застройщик на деньги ТСЖ поставил там детский городок в надежде, что эту землю ему вернут, - объясняет один из учредителей ТСЖ дома Александр Новохацкий.

Деньги на площадку тогда взяли из коммунальных платежей (без ведома жильцов, - прим. авт.), а теперь образовавшийся долг нечем погасить. Поэтому в июле средства, потраченные на «благоустройство территории», решили возместить. Жильцам выставили счет – 372 тысячи рублей. Платежи за ограду и площадку предложили включить в квитанции по оплате коммуналки.

- В течение нескольких лет мы проводили собрания, чтобы эти деньги вернуть. Но до этого кворума не было, - объясняет Новохацкий. - Наконец-то в этом году жильцы проголосовали «за».

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ С КВАРТИРЫ

Таким решением остались довольны не все. У части жителей появились к ТСЖ вопросы. Странно: площадка простояла столько лет, а заплатить по счетам их принуждают только сейчас. Жительница Пушкина Татьяна Сазонова обратилась за ответами к чиновникам.

Решение ТСЖ о возмещении средств на строительство площадки. Фото: vk.com/pushkin_story.

- ТСЖ еще прошлой осенью заикались, что хотят собрать деньги за ограждение и площадку. Но когда ее устанавливали, они говорили, что это подарок, - рассказала «КП» Татьяна Сазонова. - Мне было интересно, насколько это законно. Почему со своей двухкомнатной квартиры я должна заплатить десять тысяч рублей за этот городок?

Во двор приехала инспекция из комитета по контролю за имуществом. По словам Татьяны, постройку предложили узаконить, но в ТСЖ это отрицают. Александр Новохацкий утверждает, что единственное решение, которое им предложили – это снос.

- Нам пришло уведомление, что нужно убрать все элементы благоустройства, - рассказал Александр Новохацкий. - Сказали, что мы нарушили закон. Земля не наша, проекта нет.

Сейчас от детского городка остались лишь следы на земле. Качели, горку и карусели демонтировали и вернули застройщику.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник сектора информации администрации Пушкинского района Владимир РЫЧАГОВ:

- Площадка действительно была незаконна. Установили ее на государственной земле и огородили забором. Но мы ничего не сносили. ТСЖ получило предписание и само все сделало. Добавлю, что во дворе дома планируется поставить новую игровую зону, которая будет отвечать всем требованиям закона, но когда это случится – пока сказать сложно.