«Шойгу в кадр не вошел»: Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдохнувшему в тайге

Музыкант и скандалист Сергей Шнуров, который любит писать стихи обо всем происходящем вокруг, особенно цепляясь за актуальные темы, свою новую поэтическую работу посвятил президенту России Владимиру Путину, а именно, его недавнему отдыху в тайге. В среду, 9 октября, лидер группы «Ленинград» опубликовал несколько четверостиший, в которых описал, что, по его мнению, осталось за кадром во время отдыха Владимира Владимировича накануне своего дня рождения.

- Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень! – кратко описал картину Шнуров.

Напомним, что 7 октября 2019 года Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Традиционно накануне праздника глава России отправляется в сибирскую тайгу на прогулку в компании министра обороны Сергея Шойгу. Президент гулял, собирал грибы, шишки и наслаждался природой.